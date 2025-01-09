https://ria.ru/20250109/mask-1992883723.html

СМИ: Маск обсуждает с союзниками возможность смещения премьера Британии

СМИ: Маск обсуждает с союзниками возможность смещения премьера Британии - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: Маск обсуждает с союзниками возможность смещения премьера Британии

Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с "союзниками, придерживающимися правых взглядов", возможность смещения Кира Стармера с поста РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:59:00+03:00

2025-01-09T08:59:00+03:00

2025-01-09T08:59:00+03:00

в мире

великобритания

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кир стармер

лига английской обороны

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в частном порядке обсуждает с "союзниками, придерживающимися правых взглядов", возможность смещения Кира Стармера с поста британского премьера до следующих всеобщих выборов в Британии, которые по закону должны состояться не позднее 15 августа 2029 года, сообщает газета Financial Times. Ранее Маск назвал "злом" премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами в стране. "Маск в частном порядке обсуждает с союзниками, как можно сместить Кира Стармера с поста премьер-министра Британии до следующих всеобщих выборов", - пишет газета. По данным издания, предприниматель пытается оценить вероятность смены премьера Британии до следующих выборов при помощи альтернативных политических движений, в частности, британской правопопулисткой партии Reform UK. При этом, отмечает газета, Маск изучает кандидатуры, которые могут возглавить эту партию вместо нынешнего лидера Найджела Фаража, с которым у предпринимателя случился разлад. Согласно источникам, он также стремится понять, каким образом можно добиться смены руководства Reform UK. Ранее Маск, который до этого призывал к голосованию за Reform UK, утверждая, что она является "единственной надеждой" Великобритании, заявил, что этой партии необходимо сменить лидера. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого Маск "расхваливал" в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон - "не тот, кто нам нужен". Фараж, в свою очередь, в ответ на слова Маска заявил, что никогда не откажется от своих принципов. Газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.

https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, илон маск, кир стармер, лига английской обороны, президентские выборы в сша