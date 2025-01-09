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Маск согласился с тем, что судебная система в Великобритании сломана - РИА Новости, 09.01.2025
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08:23 09.01.2025 (обновлено: 08:42 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mask-1992880925.html
Маск согласился с тем, что судебная система в Великобритании сломана
Маск согласился с тем, что судебная система в Великобритании сломана - РИА Новости, 09.01.2025
Маск согласился с тем, что судебная система в Великобритании сломана
Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что судебная система Великобритании полностью сломана, на фоне скандала с бандами насильников детей в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:23:00+03:00
2025-01-09T08:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что судебная система Великобритании полностью сломана, на фоне скандала с бандами насильников детей в стране. Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь написал, что судебная система Великобритании полностью сломана, а скандал с бандами насильников показывает, насколько она плоха. При этом пользователь назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "не просто частью проблемы", а проблемой. "Точно", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя. Ранее телеканал Sky News сообщил, что парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами. Газета Telegraph писала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. Согласно газете, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий. Ранее Telegraph рассказывала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда происходили изнасилования бандами, ее главой был нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
https://ria.ru/20250107/mask-1992767737.html
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в мире, великобритания, илон маск, кир стармер, президентские выборы в сша
В мире, Великобритания, Илон Маск, Кир Стармер, Президентские выборы в США
Маск согласился с тем, что судебная система в Великобритании сломана

Маск согласился с тем, что судебная система в Великобритании полностью сломана

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что судебная система Великобритании полностью сломана, на фоне скандала с бандами насильников детей в стране.
Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь написал, что судебная система Великобритании полностью сломана, а скандал с бандами насильников показывает, насколько она плоха. При этом пользователь назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "не просто частью проблемы", а проблемой.
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"Точно", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами.
Газета Telegraph писала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. Согласно газете, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий. Ранее Telegraph рассказывала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
На проблему обратил внимание американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда происходили изнасилования бандами, ее главой был нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело всё еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
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