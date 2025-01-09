https://ria.ru/20250109/mask-1992879245.html

Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США

Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США - РИА Новости, 09.01.2025

Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что власти штата Калифорния являются худшими в США, на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T07:31:00+03:00

2025-01-09T07:31:00+03:00

2025-01-09T07:31:00+03:00

в мире

калифорния

лос-анджелес

сша

илон маск

гэвин ньюсом

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979279633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee7e797664427a97155802d40124f7bb.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что власти штата Калифорния являются худшими в США, на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе. Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь написал, что у Калифорнии худшее правительство среди всех штатов США. По мнению пользователя, "неудачная политика" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в области управления водными и лесными ресурсами способствовала разрушительным пожарам. "Правда", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя. Ранее телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа сообщал, что пять человек погибли в результате пожаров в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/katastrofa-1992877066.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992877623.html

калифорния

лос-анджелес

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, илон маск, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году