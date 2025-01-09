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Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США - РИА Новости, 09.01.2025
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07:31 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/mask-1992879245.html
Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США
Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США - РИА Новости, 09.01.2025
Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США
Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что власти штата Калифорния являются худшими в США, на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:31:00+03:00
2025-01-09T07:31:00+03:00
в мире
калифорния
лос-анджелес
сша
илон маск
гэвин ньюсом
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что власти штата Калифорния являются худшими в США, на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе. Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь написал, что у Калифорнии худшее правительство среди всех штатов США. По мнению пользователя, "неудачная политика" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в области управления водными и лесными ресурсами способствовала разрушительным пожарам. "Правда", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя. Ранее телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа сообщал, что пять человек погибли в результате пожаров в Лос-Анджелесе. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250109/katastrofa-1992877066.html
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в мире, калифорния, лос-анджелес, сша, илон маск, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, Лос-Анджелес, США, Илон Маск, Гэвин Ньюсом, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Маск согласился с тем, что власти Калифорнии худшие в США

Илон Маск считает власти Калифорнии худшими в США из-за пожаров в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что власти штата Калифорния являются худшими в США, на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.
Маск ответил на публикацию в социальной сети Х, где пользователь написал, что у Калифорнии худшее правительство среди всех штатов США. По мнению пользователя, "неудачная политика" губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в области управления водными и лесными ресурсами способствовала разрушительным пожарам.
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"Правда", - написал Маск в ответ на публикацию пользователя.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на местного шерифа сообщал, что пять человек погибли в результате пожаров в Лос-Анджелесе.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
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В миреКалифорнияЛос-АнджелесСШАИлон МаскГэвин НьюсомЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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