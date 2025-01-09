Мадуро объявил о создании органа управления обороной для защиты конституции
Мадуро учредил орган управления обороной для защиты конституции и суверенитета
Николас Мадуро . Архивное фото
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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании национального Органа управления интегральной обороной Oddi, который призван защитить конституцию и суверенитет страны.
"Столкнувшись с реальной угрозой, финансируемой уходящим правительством Соединенных Штатов, их правительствами-сателлитами и фашистскими крайне правыми, мы активируем Oddi для защиты конституции и суверенитета страны... Это будет исполнительный орган Совета национальной безопасности, который будет находиться под командованием главнокомандующего ФАНБ и президента республики", - заявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.
По словам политика, это будет могущественный орган Венесуэлы, "гарантирующий право на мир".
"Это уже не старая концепция национальной безопасности из руководств североамериканской военной миссии в Вест-Пойнте. Теперь это концепция, построенная учредителями в 1999 году членами на боливарианской мысли командующего Уго Чавеса", - добавил Мадуро.
Он отметил, что новый организм интегральной обороны задействует и будет координировать работу на всех уровнях, во взаимодействии народа и власти. "В целях соблюдения конституционного принципа совместной ответственности за сохранение свободы, демократии, суверенитета и безопасности, обороны от любой внутренней или внешней угрозы", - подчеркнул Мадуро.
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