https://ria.ru/20250109/maduro-1992879913.html

Мадуро объявил о создании органа управления обороной для защиты конституции

Мадуро объявил о создании органа управления обороной для защиты конституции - РИА Новости, 09.01.2025

Мадуро объявил о создании органа управления обороной для защиты конституции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании национального Органа управления интегральной обороной Oddi, который призван защитить конституцию и... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T07:52:00+03:00

2025-01-09T07:52:00+03:00

2025-01-09T07:52:00+03:00

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николас мадуро

уго чавес (политик)

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МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании национального Органа управления интегральной обороной Oddi, который призван защитить конституцию и суверенитет страны. "Столкнувшись с реальной угрозой, финансируемой уходящим правительством Соединенных Штатов, их правительствами-сателлитами и фашистскими крайне правыми, мы активируем Oddi для защиты конституции и суверенитета страны... Это будет исполнительный орган Совета национальной безопасности, который будет находиться под командованием главнокомандующего ФАНБ и президента республики", - заявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV. По словам политика, это будет могущественный орган Венесуэлы, "гарантирующий право на мир". "Это уже не старая концепция национальной безопасности из руководств североамериканской военной миссии в Вест-Пойнте. Теперь это концепция, построенная учредителями в 1999 году членами на боливарианской мысли командующего Уго Чавеса", - добавил Мадуро. Он отметил, что новый организм интегральной обороны задействует и будет координировать работу на всех уровнях, во взаимодействии народа и власти. "В целях соблюдения конституционного принципа совместной ответственности за сохранение свободы, демократии, суверенитета и безопасности, обороны от любой внутренней или внешней угрозы", - подчеркнул Мадуро.

https://ria.ru/20250108/maduro-1992859282.html

https://ria.ru/20241124/maduro-1985411041.html

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в мире, венесуэла, николас мадуро, уго чавес (политик)