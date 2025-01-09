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МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане - РИА Новости, 09.01.2025
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20:09 09.01.2025 (обновлено: 20:22 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/livan-1993013178.html
МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане
МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане - РИА Новости, 09.01.2025
МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане
В Москве приветствует разрешение президентского кризиса в Ливане, длившегося с 2022 года, и считают, что избрание нового президента открывает перспективы... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:09:00+03:00
2025-01-09T20:22:00+03:00
в мире
ливан
москва
россия
джозеф аун
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве приветствует разрешение президентского кризиса в Ливане, длившегося с 2022 года, и считают, что избрание нового президента открывает перспективы укрепления внутриполитической стабильности в стране, заявили в МИД РФ.В четверг парламент Ливана большинством голосов во втором туре избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны."В Москве приветствуют разрешение длившегося с октября 2022 года президентского кризиса. Это открывает перспективы для укрепления внутриполитической стабильности в Ливане и выправления сложного социально-экономического положения страны. Россия исходит из того, что восстановление широкого национального согласия является залогом обеспечения единства и гражданского мира в многоконфессиональном Ливане", - заявили в российском МИД.Там подчеркнули, что Москва настроена на дальнейшее развитие российско-ливанских отношений и тесную координацию усилий в обеспечении мира и безопасности на Ближнем Востоке.В четверг парламент Ливана большинством голосов во втором туре избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны.Джозеф Аун набрал больше необходимых 86 голосов. За кандидатуру командующего армией проголосовали 99 парламентариев из 128. Катар в качестве посредника принимал участие в переговорах между различными ливанскими политическими силами, чтобы согласовать кандидатуру президента. В течение последних нескольких лет Катар оказывает материальную помощь ливанской армии, в частности, снабжает ее части топливом.Джозеф Аун с марта 2017 года занимает должность командующего Ливанской армией. Родился в 1964 году в районе Седдик на севере Ливана. Аун получил военное образование в Ливанской военной академии и позже прошел различные курсы и тренировки за пределами страны, в том числе в США и Франции.
https://ria.ru/20250109/livan-1992966635.html
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в мире, ливан, москва, россия, джозеф аун, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Ливан, Москва, Россия, Джозеф Аун, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане

В МИД России поприветствовали решение кризиса в Ливане длившегося с 2022 года

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве приветствует разрешение президентского кризиса в Ливане, длившегося с 2022 года, и считают, что избрание нового президента открывает перспективы укрепления внутриполитической стабильности в стране, заявили в МИД РФ.
В четверг парламент Ливана большинством голосов во втором туре избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны.
Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Новый президент Ливана принял присягу
Вчера, 16:08
Москве приветствуют разрешение длившегося с октября 2022 года президентского кризиса. Это открывает перспективы для укрепления внутриполитической стабильности в Ливане и выправления сложного социально-экономического положения страны. Россия исходит из того, что восстановление широкого национального согласия является залогом обеспечения единства и гражданского мира в многоконфессиональном Ливане", - заявили в российском МИД.
Там подчеркнули, что Москва настроена на дальнейшее развитие российско-ливанских отношений и тесную координацию усилий в обеспечении мира и безопасности на Ближнем Востоке.
В четверг парламент Ливана большинством голосов во втором туре избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны.
Джозеф Аун набрал больше необходимых 86 голосов. За кандидатуру командующего армией проголосовали 99 парламентариев из 128. Катар в качестве посредника принимал участие в переговорах между различными ливанскими политическими силами, чтобы согласовать кандидатуру президента. В течение последних нескольких лет Катар оказывает материальную помощь ливанской армии, в частности, снабжает ее части топливом.
Джозеф Аун с марта 2017 года занимает должность командующего Ливанской армией. Родился в 1964 году в районе Седдик на севере Ливана. Аун получил военное образование в Ливанской военной академии и позже прошел различные курсы и тренировки за пределами страны, в том числе в США и Франции.
Плакат с портретом президента Сирии Башара Асада на дорожном указателе на город Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Ливан передал новым властям Сирии 70 сирийских военных, сообщили СМИ
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