https://ria.ru/20250109/livan-1993013178.html

МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане

МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане - РИА Новости, 09.01.2025

МИД России поприветствовал решение президентского кризиса в Ливане

В Москве приветствует разрешение президентского кризиса в Ливане, длившегося с 2022 года, и считают, что избрание нового президента открывает перспективы... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:09:00+03:00

2025-01-09T20:09:00+03:00

2025-01-09T20:22:00+03:00

в мире

ливан

москва

россия

джозеф аун

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148685/34/1486853462_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_c33ddf9b135ae477d41916f4afee067b.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Москве приветствует разрешение президентского кризиса в Ливане, длившегося с 2022 года, и считают, что избрание нового президента открывает перспективы укрепления внутриполитической стабильности в стране, заявили в МИД РФ.В четверг парламент Ливана большинством голосов во втором туре избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны."В Москве приветствуют разрешение длившегося с октября 2022 года президентского кризиса. Это открывает перспективы для укрепления внутриполитической стабильности в Ливане и выправления сложного социально-экономического положения страны. Россия исходит из того, что восстановление широкого национального согласия является залогом обеспечения единства и гражданского мира в многоконфессиональном Ливане", - заявили в российском МИД.Там подчеркнули, что Москва настроена на дальнейшее развитие российско-ливанских отношений и тесную координацию усилий в обеспечении мира и безопасности на Ближнем Востоке.В четверг парламент Ливана большинством голосов во втором туре избрал командующего армией Джозефа Ауна на пост президента страны.Джозеф Аун набрал больше необходимых 86 голосов. За кандидатуру командующего армией проголосовали 99 парламентариев из 128. Катар в качестве посредника принимал участие в переговорах между различными ливанскими политическими силами, чтобы согласовать кандидатуру президента. В течение последних нескольких лет Катар оказывает материальную помощь ливанской армии, в частности, снабжает ее части топливом.Джозеф Аун с марта 2017 года занимает должность командующего Ливанской армией. Родился в 1964 году в районе Седдик на севере Ливана. Аун получил военное образование в Ливанской военной академии и позже прошел различные курсы и тренировки за пределами страны, в том числе в США и Франции.

https://ria.ru/20250109/livan-1992966635.html

https://ria.ru/20241228/asad-1991922317.html

ливан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, москва, россия, джозеф аун, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)