https://ria.ru/20250109/lazareva-1992977866.html
Защита обжаловала приговор Татьяне Лазаревой*
Защита обжаловала приговор Татьяне Лазаревой* - РИА Новости, 09.01.2025
Защита обжаловала приговор Татьяне Лазаревой*
Защита обжаловала приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом), осужденной заочно на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:02:00+03:00
2025-01-09T17:02:00+03:00
2025-01-09T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита обжаловала приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом), осужденной заочно на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. "Приговор обжалован", - сказал он. Лазаревой* по решению суда также запрещено на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Приговор был вынесен 24 декабря. В ходе прений сторон прокурор просил 6,5 лет, адвокат Лазаревой* - ее оправдать. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, телеведущая в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в РФ. Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). Она заочно арестована, находится в международном розыске.*Физическое лицо, признанное иноагентом
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происшествия, россия, татьяна лазарева
Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Защита обжаловала приговор Татьяне Лазаревой*
Защита обжаловала приговор Татьяне Лазаревой за оправдание терроризма
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита обжаловала приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом), осужденной заочно на 6,5 лет по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Приговор обжалован", - сказал он.
Лазаревой* по решению суда также запрещено на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Приговор был вынесен 24 декабря.
В ходе прений сторон прокурор просил 6,5 лет, адвокат Лазаревой
* - ее оправдать.
Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, телеведущая в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в РФ
.
Лазарева* обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета).
Она заочно арестована, находится в международном розыске.
*Физическое лицо, признанное иноагентом