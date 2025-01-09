https://ria.ru/20250109/kurtyanik--1992931806.html
Онлайн-сервис по поиску питомцев запустили в Подмосковье
Онлайн-сервис по поиску питомцев запустили в Подмосковье - РИА Новости, 09.01.2025
Онлайн-сервис по поиску питомцев запустили в Подмосковье
Новый онлайн-сервис по поиску пропавших или найденных питомцев заработал в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:53:00+03:00
2025-01-09T13:53:00+03:00
2025-01-09T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый онлайн-сервис по поиску пропавших или найденных питомцев заработал в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Через онлайн-сервис хозяева могут найти своих потерянных питомцев, а неравнодушные жители помогут им в этом. В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что также в этом помогает ИИ. Так, после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями. Сервис называется "Поиск домашних животных", он находится на главной странице регионального портала. Изначально, при его использовании, необходимо выбрать цель обращения: "Животное пропало" или "Животное найдено". Затем появится доска объявлений других пользователей. В сервисе есть доступ поиска животных по фото, клейму или чипу, а также можно сделать расширенный поиск по описанию животного. Система сама отфильтрует объявления по этим данным. Если подходящее объявление не будет найдено, то необходимо разместить новое с подробным описанием питомца. Куртяник добавила, что объявление находится на платформе в течение 30 дней. В течение этого времени его можно отредактировать или удалить.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), домашние питомцы, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), домашние питомцы, домашние животные
Онлайн-сервис по поиску питомцев запустили в Подмосковье
Куртяник: онлайн-сервис по поиску питомцев появился в Подмосковье
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Новый онлайн-сервис по поиску пропавших или найденных питомцев заработал в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Через онлайн-сервис хозяева могут найти своих потерянных питомцев, а неравнодушные жители помогут им в этом. В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья
Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что также в этом помогает ИИ. Так, после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями.
Сервис называется "Поиск домашних животных", он находится на главной странице регионального портала. Изначально, при его использовании, необходимо выбрать цель обращения: "Животное пропало" или "Животное найдено". Затем появится доска объявлений других пользователей. В сервисе есть доступ поиска животных по фото, клейму или чипу, а также можно сделать расширенный поиск по описанию животного. Система сама отфильтрует объявления по этим данным.
Если подходящее объявление не будет найдено, то необходимо разместить новое с подробным описанием питомца.
Куртяник добавила, что объявление находится на платформе в течение 30 дней. В течение этого времени его можно отредактировать или удалить.