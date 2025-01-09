https://ria.ru/20250109/kursk-1992953603.html

Боец "Ахмата" рассказал о татуировках у солдат ВСУ

Боец "Ахмата" рассказал о татуировках у солдат ВСУ - РИА Новости, 09.01.2025

Боец "Ахмата" рассказал о татуировках у солдат ВСУ

Тюремные татуировки были обнаружены у большей части солдат ВСУ, уничтоженных при попытке прорыва украинских войск в районе хутора Бердин в Курской области,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:24:00+03:00

2025-01-09T15:24:00+03:00

2025-01-09T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 янв - РИА Новости. Тюремные татуировки были обнаружены у большей части солдат ВСУ, уничтоженных при попытке прорыва украинских войск в районе хутора Бердин в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы "Каштана" спецназа "Ахмат" с позывным "Алик", выполняющий задачи на данном участке. В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. РИА Новости публиковало видео работы на данном участке спецназа "Ахмат" под командованием Апти Алаудинова, а также других подразделений ВС РФ. "В простонародье называется воровская звезда. Это подтверждает то, что он приехал из колонии", - прокомментировал боец "Ахмата", демонстрируя РИА Новости татуировки на теле одного из убитых солдат ВСУ. По его словам, такие и подобные татуировки были практически у всех уничтоженных украинских военнослужащих. "Это были заключенные, так как на теле их присутствовали татуировки, по которым это было понятно", - рассказал боец группы "Каштана".

https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины