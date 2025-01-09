https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992878665.html

ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов

ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025

ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов

Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T07:04:00+03:00

2025-01-09T07:04:00+03:00

2025-01-09T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Начата зачистка Славянки от разрозненных групп противника. Враг продолжает откатываться к западным границам ДНР", - сказал Рогов. По его словам, Славянка находится севернее недавно освобожденного от ВСУ города Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины