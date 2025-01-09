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ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992878665.html
ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов
ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 09.01.2025
ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов
Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T07:04:00+03:00
2025-01-09T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Начата зачистка Славянки от разрозненных групп противника. Враг продолжает откатываться к западным границам ДНР", - сказал Рогов. По его словам, Славянка находится севернее недавно освобожденного от ВСУ города Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России начали зачистку села Славянка севернее Курахово, заявил Рогов

Рогов: российские войска начали зачистку села Славянка севернее Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Российские войска начали зачистку от разрозненных групп ВСУ села Славянка на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Начата зачистка Славянки от разрозненных групп противника. Враг продолжает откатываться к западным границам ДНР", - сказал Рогов.
По его словам, Славянка находится севернее недавно освобожденного от ВСУ города Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, по данным Минобороны РФ от 6 января, полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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