https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html

Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово

Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово - РИА Новости, 09.01.2025

Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово

Российская штурмовая группа из трех человек при зачистке одной из многоэтажек в Курахово взяла в плен одиннадцать солдат ВСУ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:19:00+03:00

2025-01-09T05:19:00+03:00

2025-01-09T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донбасс

вооруженные силы украины

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российская штурмовая группа из трех человек при зачистке одной из многоэтажек в Курахово взяла в плен одиннадцать солдат ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным Боксер."Зачищая дом мы обнаружили огневые точки противника, они были подавлены, и враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев — там были из разных, была такая сборная команда из разных бригад ВСУ, 33-й, 86-я и другие, — они запросили пощады и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем", — сообщил собеседник агентства. По его словам, противник был морально подавлен и понимал, что сдаться в плен гораздо лучше, чем погибнуть за неконституционный режим Владимира Зеленского. "Я в общем-то не кровожадный человек, в тот момент я готов был убить всех, кто находился в этой комнате, но они запросили пощады, сказали, что сдаются, и мы их взяли в плен", — добавил Боксер.Об освобождении российскими войсками Курахово Минобороны сообщило в понедельник.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

https://ria.ru/20250108/svo-1992802226.html

https://ria.ru/20250108/poterya-1992785621.html

курахово

донбасс

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курахово, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)