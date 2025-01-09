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Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 09.01.2025 (обновлено: 08:57 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992874759.html
Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово
Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово - РИА Новости, 09.01.2025
Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово
Российская штурмовая группа из трех человек при зачистке одной из многоэтажек в Курахово взяла в плен одиннадцать солдат ВСУ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T05:19:00+03:00
2025-01-09T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донбасс
вооруженные силы украины
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российская штурмовая группа из трех человек при зачистке одной из многоэтажек в Курахово взяла в плен одиннадцать солдат ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным Боксер."Зачищая дом мы обнаружили огневые точки противника, они были подавлены, и враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев — там были из разных, была такая сборная команда из разных бригад ВСУ, 33-й, 86-я и другие, — они запросили пощады и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем", — сообщил собеседник агентства. По его словам, противник был морально подавлен и понимал, что сдаться в плен гораздо лучше, чем погибнуть за неконституционный режим Владимира Зеленского. "Я в общем-то не кровожадный человек, в тот момент я готов был убить всех, кто находился в этой комнате, но они запросили пощады, сказали, что сдаются, и мы их взяли в плен", — добавил Боксер.Об освобождении российскими войсками Курахово Минобороны сообщило в понедельник.Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
https://ria.ru/20250108/svo-1992802226.html
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курахово, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боец ВС России рассказал о пленении 11 солдат ВСУ в Курахово

Командир Боксер: три штурмовика взяли в плен 11 бойцов ВСУ в Курахово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Российская штурмовая группа из трех человек при зачистке одной из многоэтажек в Курахово взяла в плен одиннадцать солдат ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным Боксер.
«
"Зачищая дом мы обнаружили огневые точки противника, они были подавлены, и враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев — там были из разных, была такая сборная команда из разных бригад ВСУ, 33-й, 86-я и другие, — они запросили пощады и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем", — сообщил собеседник агентства.
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По его словам, противник был морально подавлен и понимал, что сдаться в плен гораздо лучше, чем погибнуть за неконституционный режим Владимира Зеленского.
"Я в общем-то не кровожадный человек, в тот момент я готов был убить всех, кто находился в этой комнате, но они запросили пощады, сказали, что сдаются, и мы их взяли в плен", — добавил Боксер.
Об освобождении российскими войсками Курахово Минобороны сообщило в понедельник.
Курахово находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.
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