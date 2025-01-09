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На Западе накинулись на Зеленского после одного видео с Украины - РИА Новости, 09.01.2025
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01:49 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kritika-1992868675.html
На Западе накинулись на Зеленского после одного видео с Украины
На Западе накинулись на Зеленского после одного видео с Украины - РИА Новости, 09.01.2025
На Западе накинулись на Зеленского после одного видео с Украины
Шотландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского после публикации видео насильственной мобилизации на Украине. Соответствующий пост он... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:49:00+03:00
2025-01-09T01:49:00+03:00
в мире
киев
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чей боуз
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Шотландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского после публикации видео насильственной мобилизации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X."Под Киевом продолжается издевательство Зеленского над собственным народом", — написал журналист, прикрепив видео очередного случая силовой мобилизации в городе Дымер Киевской области сотрудниками ТЦК, на котором женщину, пытающуюся помочь своему родственнику, на полном ходу вышвырнули из микроавтобуса."Семья пытается предотвратить похищение отца бандой Диктатора. Ее выбрасывают на улицу, как животное. Вот за что вы платите", — резюмировал Боуз.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250109/realnost-1992866528.html
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в мире, киев, украина, чей боуз, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Чей Боуз, Владимир Зеленский
На Западе накинулись на Зеленского после одного видео с Украины

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за насильственную мобилизацию на Украине

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Шотландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского после публикации видео насильственной мобилизации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
"Под Киевом продолжается издевательство Зеленского над собственным народом", — написал журналист, прикрепив видео очередного случая силовой мобилизации в городе Дымер Киевской области сотрудниками ТЦК, на котором женщину, пытающуюся помочь своему родственнику, на полном ходу вышвырнули из микроавтобуса.
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"Семья пытается предотвратить похищение отца бандой Диктатора. Ее выбрасывают на улицу, как животное. Вот за что вы платите", — резюмировал Боуз.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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