На Западе накинулись на Зеленского после одного видео с Украины
Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за насильственную мобилизацию на Украине
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Шотландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского после публикации видео насильственной мобилизации на Украине. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
"Под Киевом продолжается издевательство Зеленского над собственным народом", — написал журналист, прикрепив видео очередного случая силовой мобилизации в городе Дымер Киевской области сотрудниками ТЦК, на котором женщину, пытающуюся помочь своему родственнику, на полном ходу вышвырнули из микроавтобуса.
«
"Семья пытается предотвратить похищение отца бандой Диктатора. Ее выбрасывают на улицу, как животное. Вот за что вы платите", — резюмировал Боуз.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.