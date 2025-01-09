https://ria.ru/20250109/kreml-1992920555.html

В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе

В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе - РИА Новости, 09.01.2025

В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе

В Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе, его поставки сделают их экономику и народное хозяйство конкурентоспособными, заявил... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:54:00+03:00

2025-01-09T12:54:00+03:00

2025-01-09T12:54:00+03:00

экономика

европа

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе, его поставки сделают их экономику и народное хозяйство конкурентоспособными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что эти страны работают в своих собственных интересах.

https://ria.ru/20250109/pmr-1992919257.html

европа

россия

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2025

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экономика, европа, россия, дмитрий песков