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В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе - РИА Новости, 09.01.2025
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12:54 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kreml-1992920555.html
В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе
В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе - РИА Новости, 09.01.2025
В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе
В Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе, его поставки сделают их экономику и народное хозяйство конкурентоспособными, заявил... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:54:00+03:00
2025-01-09T12:54:00+03:00
экономика
европа
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе, его поставки сделают их экономику и народное хозяйство конкурентоспособными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что эти страны работают в своих собственных интересах.
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экономика, европа, россия, дмитрий песков
Экономика, Европа, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе

Песков: в Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе

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Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе, его поставки сделают их экономику и народное хозяйство конкурентоспособными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что эти страны работают в своих собственных интересах.
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Вчера, 12:49
 
ЭкономикаЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
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