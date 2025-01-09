https://ria.ru/20250109/konflikt-1993026377.html
Трамп и Маск смогут закончить конфликт на Украине, считает Вайдель
Трамп и Маск смогут закончить конфликт на Украине, считает Вайдель - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп и Маск смогут закончить конфликт на Украине, считает Вайдель
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T23:12:00+03:00
2025-01-09T23:12:00+03:00
2025-01-09T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему миллиардер Илон Маск сумеют закончить вооруженный конфликт на Украине. "Моя надежда на Дональда Трампа и вас - вашей администрации - состоит в том, что вы как можно скорее закончите эту ужасную войну, эту бессмысленную ежедневную гибель молодых людей, потому что европейцы не могут это сделать", - сказала Вайдель в беседе с Маском. По ее словам, нынешние европейские элиты отказались ото всего, включая военную мощь и дипломатические усилия, поставив себя в полную зависимость от США. С начала специальной военной операции АдГ последовательно выступает за прекращение поставок оружия Украине и поиску дипломатического решения конфликта на Украине. Оппоненты АдГ обвиняют партию в тесных связях с Россией.
https://ria.ru/20250109/konflikt-1993025395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, илон маск
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп и Маск смогут закончить конфликт на Украине, считает Вайдель
Кандидат в канцлеры Германии Вайдель: Трамп и Маск закончат конфликт на Украине