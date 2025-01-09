https://ria.ru/20250109/kompartija-1993027642.html

Кандидат в президенты Белоруссии предложил восстановить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии предложил восстановить памятник Сталину - РИА Новости, 09.01.2025

Кандидат в президенты Белоруссии предложил восстановить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил, что партия намерена проводить работу с населением с целью... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T23:42:00+03:00

2025-01-09T23:42:00+03:00

2025-01-09T23:42:00+03:00

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МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил, что партия намерена проводить работу с населением с целью увековечивания памяти Иосифа Сталина "как созидателя белорусской государственности". В предвыборной программе Сыранкова, опубликованной на сайте компартии, говорится, что партия настаивает на восстановлении героической памяти "одного из создателей белорусского советского государства, вождя советской державы-победительницы" Сталина и предлагает восстановить памятники Сталину в Белоруссии, вернуть его статус как "верного отца белорусской государственности". "Мы выступаем за увековечивание памяти Сталина не только как верховного главнокомандующего, который сломал хребет Гитлеру, военной машине вермахта в Великую Отечественную войну, вторую мировую войну, но и как созидателя белорусской государственности", - сказал Сыранков журналистам в четверг. Он добавил, что было бы правильно, например, если бы не только памятник Сталину, но и аллея славы маршалов Победы появилась в Минске, возле музея истории Великой Отечественной войны. В то же время кандидат в президенты заметил, что в данном вопросе ключевым моментом является отношение общества к личности Сталина. "Да, на сегодняшний момент белорусское общество достаточно неоднородно в понимании значимости личности Сталина и в отношении к нему", - сказал Сыранков. Он подчеркнул, что не стоит задача любой ценой установить памятник, не услышав мнение общественности. Поэтому, как отметил лидер белорусских коммунистов, он ставит задачу перед партийными структурами, чтобы, смотря через призму реалий сегодняшнего дня на события советской истории и давая оценку Сталину, сформировать в обществе четкое понимание того, что "Сталин – герой, человек, который лично сделал все для того, чтобы белорусское государство появилось на политической арене Европы и мира в целом". В партии считают, что дело не только в военных заслугах, но и, например, в воссоединении Западной Белоруссии и Белорусской СССР в 1939 году, восстановлении белорусской столицы после войны. При этом Сыранков согласился, что в обществе могут возникать вопросы о сталинских репрессиях. "В этом плане огромный фронт работы был проведен прозападными либеральными структурами, агентами, внедренными в том числе в высшие органы власти в начале 90-х – министерства культуры, образования, - чтобы всячески дискредитировать, растоптать, очернить, покрыть мхом в истории имя Сталина, перечеркнув все его заслуги", - сказал он. Политик добавил, что его позиция не означает, что в случае избрания президентом первым делом он установит памятник Сталину. "Проведем общественное обсуждение, услышим голос, оценки людей действиям Сталина. Приняв взвешенное решение по данном вопросу, будем действовать в дальнейшем", - сказал он. С 21 по 25 января включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20241205/yalta-1987446556.html

https://ria.ru/20241221/vologda-1990615733.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1993013377.html

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минск

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, европа, иосиф сталин (джугашвили), александр лукашенко