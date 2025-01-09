https://ria.ru/20250109/knr-1992959468.html
Китайской экономике нужна перезагрузка, заявили в РАН
Китайской экономике нужна перезагрузка, заявили в РАН - РИА Новости, 09.01.2025
Китайской экономике нужна перезагрузка, заявили в РАН
Китайской экономике требуется требуется полномасштабная реструктуризация на фоне слабого внутреннего спроса и избытка производственных мощностей, говорится в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Китайской экономике требуется требуется полномасштабная реструктуризация на фоне слабого внутреннего спроса и избытка производственных мощностей, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. "Все негативные тенденции и факторы риска для экономики Китая, обозначенные в прогнозе на 2024 год, в целом сохраняют актуальность и в настоящее время. Китай фактически вошел в зону дефляции. Дефляция является одним из признаков того, что китайской экономической модели требуется полномасштабная реструктуризация. Она также отражает слабый внутренний спрос и избыток производственных мощностей", - говорится в материалах. По оценке аналитиков, дефляционная спираль в настоящее время демонстрирует признаки нарастания, побуждая домохозяйства еще больше сокращать расходы или откладывать покупки в ожидании дальнейшего падения цен. Таким образом, есть основания для прогноза дальнейшего замедления динамики потребительских расходов со среднесрочной перспективой их стагнации. В этом случае будут снижаться корпоративные доходы, что приведет к дальнейшему сокращению зарплат, найма новых сотрудников и увольнениям. На экономическую активность в Китае, по мнению авторов доклада, давят как циклические факторы: низкая потребительская активность, кризис на рынке недвижимости, сокращение иностранных инвестиций, - так и более долгосрочные структурные явления: избыточно высокая доля инвестиций в ВВП, обеспечиваемая высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора и местных органов власти, рост уровня безработицы среди молодежи, старение населения и сокращение его численности второй год подряд, напряженность в отношениях с ключевыми торгово-экономическими партнерами (США и ЕС). По оценкам ряда западных экспертов, экономическая модель Китая все больше демонстрирует признаки долгосрочной неустойчивости. Об этом главным образом свидетельствует низкий уровень потребительских расходов в ВВП. По данным Всемирного банка, уровень потребления домохозяйств в Китае составляет около 38% ВВП (для сравнения: в США - 68% ВВП). "На протяжении последних лет правительство Китая старалось балансировать проблему неадекватных потребительских расходов, создавая гигантский пузырь на рынке недвижимости, а также несоразмерно наращивая кредиты и займы для бизнеса и граждан, что в итоге привело к стремительному росту долгового бремени корпоративного сектора и домохозяйств", - обращают внимание аналитики на еще одну проблему китайской экономики. Под воздействием неблагоприятных макроэкономических факторов китайский юань, вероятно, будет плавно девальвироваться по отношению к более сильному доллару США. На протяжении 2025 года можно ожидать внутреннего курса в диапазоне 7,3–7,6 юаня за один доллар.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html
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экономика, китай, сша, евросоюз, всемирный банк
Экономика, Китай, США, Евросоюз, Всемирный банк
Китайской экономике нужна перезагрузка, заявили в РАН
ИМЭМО РАН: китайской экономике требуется полномасштабная реструктуризация
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Китайской экономике требуется требуется полномасштабная реструктуризация на фоне слабого внутреннего спроса и избытка производственных мощностей, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
"Все негативные тенденции и факторы риска для экономики Китая
, обозначенные в прогнозе на 2024 год, в целом сохраняют актуальность и в настоящее время. Китай фактически вошел в зону дефляции. Дефляция является одним из признаков того, что китайской экономической модели требуется полномасштабная реструктуризация. Она также отражает слабый внутренний спрос и избыток производственных мощностей", - говорится в материалах.
По оценке аналитиков, дефляционная спираль в настоящее время демонстрирует признаки нарастания, побуждая домохозяйства еще больше сокращать расходы или откладывать покупки в ожидании дальнейшего падения цен. Таким образом, есть основания для прогноза дальнейшего замедления динамики потребительских расходов со среднесрочной перспективой их стагнации. В этом случае будут снижаться корпоративные доходы, что приведет к дальнейшему сокращению зарплат, найма новых сотрудников и увольнениям.
На экономическую активность в Китае, по мнению авторов доклада, давят как циклические факторы: низкая потребительская активность, кризис на рынке недвижимости, сокращение иностранных инвестиций, - так и более долгосрочные структурные явления: избыточно высокая доля инвестиций в ВВП, обеспечиваемая высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора и местных органов власти, рост уровня безработицы среди молодежи, старение населения и сокращение его численности второй год подряд, напряженность в отношениях с ключевыми торгово-экономическими партнерами (США
и ЕС
).
По оценкам ряда западных экспертов, экономическая модель Китая все больше демонстрирует признаки долгосрочной неустойчивости. Об этом главным образом свидетельствует низкий уровень потребительских расходов в ВВП. По данным Всемирного банка
, уровень потребления домохозяйств в Китае составляет около 38% ВВП (для сравнения: в США - 68% ВВП).
"На протяжении последних лет правительство Китая старалось балансировать проблему неадекватных потребительских расходов, создавая гигантский пузырь на рынке недвижимости, а также несоразмерно наращивая кредиты и займы для бизнеса и граждан, что в итоге привело к стремительному росту долгового бремени корпоративного сектора и домохозяйств", - обращают внимание аналитики на еще одну проблему китайской экономики.
Под воздействием неблагоприятных макроэкономических факторов китайский юань, вероятно, будет плавно девальвироваться по отношению к более сильному доллару США. На протяжении 2025 года можно ожидать внутреннего курса в диапазоне 7,3–7,6 юаня за один доллар.