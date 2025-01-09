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В Китае обвинили ЕС в создании торговых и инвестиционных барьеров - РИА Новости, 09.01.2025
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06:38 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kitay-1992877761.html
В Китае обвинили ЕС в создании торговых и инвестиционных барьеров
В Китае обвинили ЕС в создании торговых и инвестиционных барьеров - РИА Новости, 09.01.2025
В Китае обвинили ЕС в создании торговых и инвестиционных барьеров
Антисубсидарное расследование Евросоюза в отношении китайских предприятий привело к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявило в четверг министерство... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:38:00+03:00
2025-01-09T06:38:00+03:00
экономика
китай
пекин
германия
ван и (политик)
анналена бербок
евросоюз
еврокомиссия
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Антисубсидарное расследование Евросоюза в отношении китайских предприятий привело к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявило в четверг министерство коммерции КНР по итогам собственного расследования. Министерство коммерции КНР с 10 июля 2024 года проводило полугодовое расследование "торговых и инвестиционных барьеров соответствующей практики, принятой ЕС при расследовании в отношении китайских предприятий". В июне 2024 года Еврокомиссиия сообщала, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, после чего было принято решение ввести дополнительные пошлины на импорт электромобилей из КНР. Расследование в отношении госсубсидий на электромобили в Китае было начато Еврокомиссией еще в 2023 году. В ЕК утверждали, что государственные субсидии на поставляемые в ЕС из Китая электромобили могут нанести ущерб европейской промышленности. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао тогда заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. "Соответствующие меры, принятые ЕС при расследовании деятельности китайских предприятий на основании "Правил об иностранных субсидиях", подпадают под обстоятельства, предусмотренные в статье 3 "Правил расследования внешнеторговых барьеров", и представляют собой торговые и инвестиционные барьеры", - говорится в заявлении ведомства. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября 2024 года ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО. В начале декабря глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Пекине заявил, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили нарушило принципы честной конкуренции и стало заметной проблемой в отношениях Китая и ЕС.
https://ria.ru/20250106/kitay-1992627059.html
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экономика, китай, пекин, германия, ван и (политик), анналена бербок, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Китай, Пекин, Германия, Ван И (политик), Анналена Бербок, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
В Китае обвинили ЕС в создании торговых и инвестиционных барьеров

Минкоммерции КНР: антисубсидированное расследование ЕС создало торговые барьеры

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Антисубсидарное расследование Евросоюза в отношении китайских предприятий привело к созданию торговых и инвестиционных барьеров, заявило в четверг министерство коммерции КНР по итогам собственного расследования.
Министерство коммерции КНР с 10 июля 2024 года проводило полугодовое расследование "торговых и инвестиционных барьеров соответствующей практики, принятой ЕС при расследовании в отношении китайских предприятий". В июне 2024 года Еврокомиссиия сообщала, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, после чего было принято решение ввести дополнительные пошлины на импорт электромобилей из КНР.
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Расследование в отношении госсубсидий на электромобили в Китае было начато Еврокомиссией еще в 2023 году. В ЕК утверждали, что государственные субсидии на поставляемые в ЕС из Китая электромобили могут нанести ущерб европейской промышленности. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао тогда заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма.
"Соответствующие меры, принятые ЕС при расследовании деятельности китайских предприятий на основании "Правил об иностранных субсидиях", подпадают под обстоятельства, предусмотренные в статье 3 "Правил расследования внешнеторговых барьеров", и представляют собой торговые и инвестиционные барьеры", - говорится в заявлении ведомства.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября 2024 года ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
В начале декабря глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Пекине заявил, что введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские электромобили нарушило принципы честной конкуренции и стало заметной проблемой в отношениях Китая и ЕС.
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