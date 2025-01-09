Рейтинг@Mail.ru
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России" - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 09.01.2025 (обновлено: 06:27 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/kitay-1992877248.html
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России"
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России" - РИА Новости, 09.01.2025
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России"
Между отдельными городами и регионами КНР возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя фестиваль-ярмарку "Сделано в России", заявил в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:22:00+03:00
2025-01-09T06:27:00+03:00
китай
шэньян
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Между отдельными городами и регионами КНР возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя фестиваль-ярмарку "Сделано в России", заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Высоко и крайне позитивно оцениваем начавшуюся в 2024 году практику проведения Российским экспортным центром фестивалей "Сделано в России", - заявил торгпред. Он отметил, что в 2024 году РЭЦ провел три фестиваля-ярмарки в Китае: сначала в городах Шэньян и Далянь провинции Ляонин, второе мероприятие прошло в мае в городе Харбин, третье – в ноябре в городе Чэнду. А с 17 по 25 января 2025 года фестиваль-ярмарка "Сделано в России" вновь пройдет в городе Шэньян. "Сопровождаемые уникальной культурной программой, эти праздники неизменно пользуются огромной популярностью у китайцев. Между отдельными городами и регионами КНР даже возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя такой форум", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250109/torgpred-1992872818.html
китай
шэньян
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_528:0:5136:3456_1920x0_80_0_0_1a8c1f3ad9c370a8818798bc197a073f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, шэньян, россия
Китай, Шэньян, Россия
В Китае возникла конкуренция за право провести фестиваль "Сделано в России"

Дахновский: в Китае есть конкуренция за проведение фестиваля "Сделано в России"

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Между отдельными городами и регионами КНР возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя фестиваль-ярмарку "Сделано в России", заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Высоко и крайне позитивно оцениваем начавшуюся в 2024 году практику проведения Российским экспортным центром фестивалей "Сделано в России", - заявил торгпред.
Он отметил, что в 2024 году РЭЦ провел три фестиваля-ярмарки в Китае: сначала в городах Шэньян и Далянь провинции Ляонин, второе мероприятие прошло в мае в городе Харбин, третье – в ноябре в городе Чэнду. А с 17 по 25 января 2025 года фестиваль-ярмарка "Сделано в России" вновь пройдет в городе Шэньян.
"Сопровождаемые уникальной культурной программой, эти праздники неизменно пользуются огромной популярностью у китайцев. Между отдельными городами и регионами КНР даже возникает некая неформальная конкуренция за право провести у себя такой форум", - подчеркнул он.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Торгпред призвал наладить промышленную кооперацию России с Китаем
04:23
 
КитайШэньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала