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В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян - РИА Новости, 09.01.2025
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09:49 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kitaj-1992889094.html
В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян
В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян - РИА Новости, 09.01.2025
В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян
Кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib была выявлена в Китае, заявили в четверг в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:49:00+03:00
2025-01-09T09:49:00+03:00
в мире
китай
чжэцзян
гуандун
тедрос адханом гебрейесус
воз
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ПЕКИН, 9 янв - РИА Новости. Кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib была выявлена в Китае, заявили в четверг в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний. "Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центра. После выявления вспышки Китай и его отдельные регионы, такие как провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания, исследования рисков, диагностики и лечения случаев заболевания. Отмечается, что было выявлено четыре связанных случая среди людей, тесно контактировавших с зараженным. У них в основном наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер. Как подчеркнули в центре, эпидемическая ситуация была "эффективно урегулирована", а все заболевшие получают необходимое лечение. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины. О подтвержденных случаях заражения новым штаммом оспы обезьян ранее сообщали в Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Бельгии. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20241218/vaktsinatsiya-1989820023.html
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в мире, китай, чжэцзян, гуандун, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Китай, Чжэцзян, Гуандун, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
В Китае выявили кластерную вспышку вируса оспы обезьян

В Китае выявили кластерную вспышку нового штамма вируса оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв - РИА Новости. Кластерная вспышка нового штамма вируса оспы обезьян Ib была выявлена в Китае, заявили в четверг в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.
"Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центра.
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После выявления вспышки Китай и его отдельные регионы, такие как провинции Чжэцзян, Гуандун, а также города Пекин и Тяньцзинь, оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля для проведения эпидемиологического расследования и отслеживания, исследования рисков, диагностики и лечения случаев заболевания.
Отмечается, что было выявлено четыре связанных случая среди людей, тесно контактировавших с зараженным. У них в основном наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, которые носят относительно легкий характер.
Как подчеркнули в центре, эпидемическая ситуация была "эффективно урегулирована", а все заболевшие получают необходимое лечение.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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О подтвержденных случаях заражения новым штаммом оспы обезьян ранее сообщали в Швеции, Франции, Германии, Великобритании и Бельгии.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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