https://ria.ru/20250109/khinshteyn-1992990451.html

Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области

Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025

Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области

По предварительным данным, наиболее вероятная версия пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" в Курской области - возгорание электропроводки, сообщил в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:59:00+03:00

2025-01-09T17:59:00+03:00

2025-01-09T17:59:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992989156_0:544:960:1084_1920x0_80_0_0_67ce712033967acf14ac8fe9073dd7be.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По предварительным данным, наиболее вероятная версия пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" в Курской области - возгорание электропроводки, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн."Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ пока подтверждения не находит. По предварительным данным, наиболее вероятная версия - возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары", - написал он.Как подчеркнул Хинштейн, угрозы для населения нет, ситуация находится на его личном контроле.

https://ria.ru/20250109/saratov-1992887529.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия