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Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области
Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области
По предварительным данным, наиболее вероятная версия пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" в Курской области - возгорание электропроводки, сообщил в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:59:00+03:00
2025-01-09T17:59:00+03:00
2025-01-09T17:59:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. По предварительным данным, наиболее вероятная версия пожара на птицефабрике АО "Куриное царство" в Курской области - возгорание электропроводки, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн."Распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ пока подтверждения не находит. По предварительным данным, наиболее вероятная версия - возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары", - написал он.Как подчеркнул Хинштейн, угрозы для населения нет, ситуация находится на его личном контроле.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
Хинштейн назвал возможную причину пожара на птицефабрике в Курской области
Хинштейн: пожар на птицефабрике произошел из-за возгорания электропроводки