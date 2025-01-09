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Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог - РИА Новости, 09.01.2025
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00:03 09.01.2025 (обновлено: 09:02 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/kellog-1992864732.html
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог
Избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:03:00+03:00
2025-01-09T09:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации республиканца Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.&quot;Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет&quot;, — сказал он.Трамп, по словам спецпосланника, намерен добиваться урегулирования конфликта на "справедливых и честных" условиях. Он выразил уверенность, что избранный президент уже в ближайшее время найдет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Келлог также назвал крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от диалога с российским лидером по урегулированию конфликта на Украине.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Путин
Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог

Спецпосланник США Келлог: Трамп не намерен делать уступки Путину по Украине

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации республиканца Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
«

"Важно понимать, что он не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет", — сказал он.

Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Трамп, по словам спецпосланника, намерен добиваться урегулирования конфликта на "справедливых и честных" условиях. Он выразил уверенность, что избранный президент уже в ближайшее время найдет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Келлог также назвал крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от диалога с российским лидером по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКит КеллогВладимир Путин
 
 
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