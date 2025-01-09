Трамп не пойдет на уступки Путину в вопросе Украины, заявил Келлог
Спецпосланник США Келлог: Трамп не намерен делать уступки Путину по Украине
© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
© AP Photo / Rick Scuteri
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ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации республиканца Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Трамп, по словам спецпосланника, намерен добиваться урегулирования конфликта на "справедливых и честных" условиях. Он выразил уверенность, что избранный президент уже в ближайшее время найдет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Келлог также назвал крупнейшей ошибкой уходящего президента США Джо Байдена отказаться от диалога с российским лидером по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что понимает позицию России, которая выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, избранный президент США заявил, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.