https://ria.ru/20250109/kazan-1992968470.html

В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке

В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке - РИА Новости, 09.01.2025

В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке

Студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, погибшая от травм при катании на "ватрушке" в Казани, занималась... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:12:00+03:00

2025-01-09T16:12:00+03:00

2025-01-09T16:16:00+03:00

происшествия

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КАЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, погибшая от травм при катании на "ватрушке" в Казани, занималась художественной гимнастикой и мечтала стать тренером, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что 20-летняя девушка, катаясь на "ватрушке" в казанском поселке Новое Аракчино, ударилась о забор и получила серьезные травмы. Позднее она скончалась. "К несчастью, сегодня мы прощаемся с нашей студенткой. Это студентка второго курса нашего колледжа. Училась по направлению "Физическая культура", занималась художественной гимнастикой, мечтала стать тренером", - сказал собеседник агентства. Представитель университета уточнил, что одногруппники, друзья, преподаватели и руководство вуза принимают участие в церемонии прощания со студенткой. Университет выражает глубокие соболезнования родителям и близким девушки.

https://ria.ru/20250104/krasnojarsk-1992470129.html

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происшествия, казань