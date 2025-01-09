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В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке - РИА Новости, 09.01.2025
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16:12 09.01.2025 (обновлено: 16:16 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/kazan-1992968470.html
В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке
В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке - РИА Новости, 09.01.2025
В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке
Студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, погибшая от травм при катании на "ватрушке" в Казани, занималась... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:12:00+03:00
2025-01-09T16:16:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, погибшая от травм при катании на "ватрушке" в Казани, занималась художественной гимнастикой и мечтала стать тренером, сообщили РИА Новости в вузе. Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что 20-летняя девушка, катаясь на "ватрушке" в казанском поселке Новое Аракчино, ударилась о забор и получила серьезные травмы. Позднее она скончалась. "К несчастью, сегодня мы прощаемся с нашей студенткой. Это студентка второго курса нашего колледжа. Училась по направлению "Физическая культура", занималась художественной гимнастикой, мечтала стать тренером", - сказал собеседник агентства. Представитель университета уточнил, что одногруппники, друзья, преподаватели и руководство вуза принимают участие в церемонии прощания со студенткой. Университет выражает глубокие соболезнования родителям и близким девушки.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани простились со студенткой, погибшей из-за катания на ватрушке

Погибшая из-за катания на ватрушке в Казани студентка мечтала стать тренером

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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КАЗАНЬ, 9 янв - РИА Новости. Студентка колледжа Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, погибшая от травм при катании на "ватрушке" в Казани, занималась художественной гимнастикой и мечтала стать тренером, сообщили РИА Новости в вузе.
Ранее в соцсетях и местных СМИ была опубликована информация о том, что 20-летняя девушка, катаясь на "ватрушке" в казанском поселке Новое Аракчино, ударилась о забор и получила серьезные травмы. Позднее она скончалась.
"К несчастью, сегодня мы прощаемся с нашей студенткой. Это студентка второго курса нашего колледжа. Училась по направлению "Физическая культура", занималась художественной гимнастикой, мечтала стать тренером", - сказал собеседник агентства.
Представитель университета уточнил, что одногруппники, друзья, преподаватели и руководство вуза принимают участие в церемонии прощания со студенткой. Университет выражает глубокие соболезнования родителям и близким девушки.
Место происшествия, где подросток врезался в камень, катясь с горки на ватрушке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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