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Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США - РИА Новости, 09.01.2025
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06:21 09.01.2025 (обновлено: 07:25 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/katastrofa-1992877066.html
Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США
Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США - РИА Новости, 09.01.2025
Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США
Будущий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена из-за его бездействия на фоне продолжающихся... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T06:21:00+03:00
2025-01-09T07:25:00+03:00
в мире
жилье
лос-анджелес
калифорния
сша
дональд трамп
джо байден
гэвин ньюсом
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена из-за его бездействия на фоне продолжающихся массовых пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social."Пусть это послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности &lt;…&gt; (Байдена. — Прим. ред.) — написал он.Трамп также оскорбил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, вульгарно исказив его фамилию.Эти пожары, заявил будущий лидер США, могут стать худшими в истории страны с экономической точки зрения."Во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний вообще хватит денег, чтобы оплатить эту катастрофу", — предупредил он.В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992871983.html
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992869733.html
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в мире, жилье, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, джо байден, гэвин ньюсом, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Жилье, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США

Трамп раскритиковал Байдена из-за пожаров в Калифорнии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена из-за его бездействия на фоне продолжающихся массовых пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«
"Пусть это послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности <…> (Байдена. — Прим. ред.) — написал он.
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон
03:55
Трамп также оскорбил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, вульгарно исказив его фамилию.
Эти пожары, заявил будущий лидер США, могут стать худшими в истории страны с экономической точки зрения.
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
СМИ: число погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе выросло до пяти
02:25
"Во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний вообще хватит денег, чтобы оплатить эту катастрофу", — предупредил он.
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Лесной пожар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров
Вчера, 09:53
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии
04:45
 
В миреЖильеЛос-АнджелесКалифорнияСШАДональд ТрампДжо БайденГэвин НьюсомЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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