Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США
Трамп раскритиковал Байдена из-за пожаров в Калифорнии
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена из-за его бездействия на фоне продолжающихся массовых пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
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"Пусть это послужит символом вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности <…> (Байдена. — Прим. ред.) — написал он.
Трамп также оскорбил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, вульгарно исказив его фамилию.
Эти пожары, заявил будущий лидер США, могут стать худшими в истории страны с экономической точки зрения.
"Во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний вообще хватит денег, чтобы оплатить эту катастрофу", — предупредил он.
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие. В среду пожарная служба сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным из них стал пожар в районе Палисейдс, который уничтожил около тысячи строений и охватил более 2 тысяч гектаров. Власти объявили об эвакуации десятков тысяч жителей. Локализовать возгорание пока не удалось. По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Как отметили в Белом доме, оценка причиненного Калифорнии ущерба от пожаров еще продолжается, и в дальнейшем помощь может быть расширена на другие районы и иные разновидности поддержки.