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Канада выделила Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kanada-1993017156.html
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 09.01.2025
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США), говорится в опубликованном заявлении... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:55:00+03:00
2025-01-09T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Канада выделила Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США), говорится в опубликованном заявлении правительства страны. "Сегодня на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о военной помощи Украине в размере 440 миллионов долларов", - указано в сообщении. Отмечается, что из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Киеву крупнокалиберных боеприпасов. Еще около 35 миллионов долларов Оттава направит на закупку боеприпасов различных калибров у собственной военно-промышленной отрасли. Кроме того, 69,5 миллиона пойдет на производство военных беспилотников на территории Украины. Также Канада предоставит средства для зимнего снаряжения и производства камер высокого разрешения. С учетом последнего пакета помощи, общая сумма средств, выделенных канадскими властями на военную поддержку Украины, составила 3,13 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, канада, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, США, НАТО
Канада выделила Украине новый пакет военной помощи

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на 305,7 миллиона долларов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Канада выделила Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США), говорится в опубликованном заявлении правительства страны.
«
"Сегодня на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о военной помощи Украине в размере 440 миллионов долларов", - указано в сообщении.
Отмечается, что из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Киеву крупнокалиберных боеприпасов. Еще около 35 миллионов долларов Оттава направит на закупку боеприпасов различных калибров у собственной военно-промышленной отрасли. Кроме того, 69,5 миллиона пойдет на производство военных беспилотников на территории Украины. Также Канада предоставит средства для зимнего снаряжения и производства камер высокого разрешения.
С учетом последнего пакета помощи, общая сумма средств, выделенных канадскими властями на военную поддержку Украины, составила 3,13 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаСШАНАТО
 
 
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