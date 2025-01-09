https://ria.ru/20250109/kanada-1993017156.html

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 09.01.2025

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи

Канада выделила Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США), говорится в опубликованном заявлении... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:55:00+03:00

2025-01-09T20:55:00+03:00

2025-01-09T20:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Канада выделила Украине новый пакет военной помощи объем 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США), говорится в опубликованном заявлении правительства страны. "Сегодня на 25-м заседании контактной группы по обороне Украины министр национальной обороны Билл Блэр объявил о военной помощи Украине в размере 440 миллионов долларов", - указано в сообщении. Отмечается, что из указанной суммы почти 139 миллионов долларов будет направлено на инициативу Чехии по закупке и поставке Киеву крупнокалиберных боеприпасов. Еще около 35 миллионов долларов Оттава направит на закупку боеприпасов различных калибров у собственной военно-промышленной отрасли. Кроме того, 69,5 миллиона пойдет на производство военных беспилотников на территории Украины. Также Канада предоставит средства для зимнего снаряжения и производства камер высокого разрешения. С учетом последнего пакета помощи, общая сумма средств, выделенных канадскими властями на военную поддержку Украины, составила 3,13 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, канада, сша, нато