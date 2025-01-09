https://ria.ru/20250109/kanada-1992918356.html

В Канаде рассказали о цели пошлин в отношении США

В Канаде рассказали о цели пошлин в отношении США - РИА Новости, 09.01.2025

В Канаде рассказали о цели пошлин в отношении США

Подготавливаемые Оттавой ответные торговые пошлины в отношении США нацелены на отказ избранного американского президента Дональда Трампа от введения тарифов на... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:45:00+03:00

2025-01-09T12:45:00+03:00

2025-01-09T14:58:00+03:00

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джонатан уилкинсон

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подготавливаемые Оттавой ответные торговые пошлины в отношении США нацелены на отказ избранного американского президента Дональда Трампа от введения тарифов на канадскую продукцию, заявил министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в интервью телеканалу CTV. "Этот список (американских товаров, в отношении которых Канада может ввести пошлины. — Прим. ред.) определенно будет сосредоточен на стремлении вызвать у Соединенных Штатов сильнейшую боль, чтобы обеспечить давление на президента Трампа с целью снять тарифы", — заявил он. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок. Уилкинсон также не исключил введения экспортных пошлин на поставку электроэнергии в США. Тем не менее, по мнению министра, у Канады есть способы вести переговоры с администрацией будущего президента, американскими сенаторами и представителями бизнеса с целью избежать обещанных Трампом тарифов. Премьер Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25 процентов на канадские товары. Позже премьер провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если американский лидер все же введет их.Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25 процентов на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить десять процентов к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета The Wall Street Journal отмечала, что новые меры угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://ria.ru/20250108/pushki-1992814882.html

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https://ria.ru/20250108/kanada-1992806173.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, сша, китай, дональд трамп, джонатан уилкинсон, джастин трюдо, в мире