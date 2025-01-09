СМИ: Канада может ввести ответные пошлины на товары из США
Globe and Mail: Канада введет ответные пошлины на унитазы и сок из США
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне во время подготовки к инаугурации Дональда Трампа
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванный правительственный источник.
"Канада рассматривает введение ответных пошлин на широкий спектр производимых в Америке товаров, включая апельсиновый сок, керамику, например, унитазы и раковины, и некоторые стальные изделия", - говорится в материале издания.
По данным источника, список товаров, на которые предполагается ввести пошлины, еще не окончательный и находится в разработке. Источник также отметил, что власти Канады также рассматривают тарифы на стеклянные изделия, цветы и некоторые изделия из пластмассы.
Как сообщает издание, при выборе товаров для пошлин власти Канады стремятся минимизировать ущерб для канадского потребителя и, наоборот, создать как можно больше неудобств для правящих кругов США. В частности, газета обращает внимание на то, что апельсиновый сок - один из товаров в списке для тарифов - в основном производится в штате Флорида, где находятся резиденции самого Трампа и многих его видных однопартийцев.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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