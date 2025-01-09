https://ria.ru/20250109/kanada-1992905600.html

СМИ: Канада может ввести ответные пошлины на товары из США

СМИ: Канада может ввести ответные пошлины на товары из США - РИА Новости, 09.01.2025

СМИ: Канада может ввести ответные пошлины на товары из США

Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:24:00+03:00

2025-01-09T11:24:00+03:00

2025-01-09T11:24:00+03:00

канада

сша

китай

дональд трамп

джастин трюдо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/98/1485939862_0:0:5676:3193_1920x0_80_0_0_d336df6d5e852968824f98b3e5dea490.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванный правительственный источник. Премьер Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Оттава ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы. "Канада рассматривает введение ответных пошлин на широкий спектр производимых в Америке товаров, включая апельсиновый сок, керамику, например, унитазы и раковины, и некоторые стальные изделия", - говорится в материале издания. По данным источника, список товаров, на которые предполагается ввести пошлины, еще не окончательный и находится в разработке. Источник также отметил, что власти Канады также рассматривают тарифы на стеклянные изделия, цветы и некоторые изделия из пластмассы. Как сообщает издание, при выборе товаров для пошлин власти Канады стремятся минимизировать ущерб для канадского потребителя и, наоборот, создать как можно больше неудобств для правящих кругов США. В частности, газета обращает внимание на то, что апельсиновый сок - один из товаров в списке для тарифов - в основном производится в штате Флорида, где находятся резиденции самого Трампа и многих его видных однопартийцев. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992893619.html

https://ria.ru/20250108/kanada-1992806173.html

канада

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, сша, китай, дональд трамп, джастин трюдо, в мире