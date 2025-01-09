https://ria.ru/20250109/kalmykija-1992931464.html

В суд Калмыкии поступил иск о геноциде народов СССР

В суд Калмыкии поступил иск о геноциде народов СССР - РИА Новости, 09.01.2025

В суд Калмыкии поступил иск о геноциде народов СССР

Исковое заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на территории Калмыкии поступило в Верховный суд республики,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:51:00+03:00

2025-01-09T13:51:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Исковое заявление об установлении факта геноцида народов СССР во время Великой Отечественной войны на территории Калмыкии поступило в Верховный суд республики, оно принято к производству, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее прокуратура направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики в годы Великой Отечественной войны. "Заявление поступило в Верховный суд республики Калмыкия. Оно принято к производству", - сказал собеседник агентства. Как сообщала Генпрокуратура РФ, в период частичной оккупации территории Калмыцкой АССР, которая продлилась с августа 1942 по январь 1943 года, немецко-румынские войска захватили территорию города Элисты и восьми улусов (районов) республики. Согласно архивным материалам, погибло более 3 тысяч местных жителей. Уничтожению на оккупированной территории подвергались мирные граждане и военнопленные, которые не участвовали в военных действиях. По данным следствия, фашистскими захватчиками были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, нанесен колоссальный урон экономике региона. В переводе на текущий курс действиями оккупантов причинен ущерб в размере более 25 миллиардов рублей. Для подтверждения изложенных фактов суду представлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения, свидетельские показания.

https://ria.ru/20241223/genotsid-1990864614.html

https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ссср, россия, элиста, генеральная прокуратура рф, происшествия