В Калифорнии сгорел дом сына Байдена
Daily Mail: дом Хантера Байдена в Калифорнии полностью выгорел из-за пожаров
© Getty Images / Los Angeles Times / Brian van der BrugПоследствия пожара в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© Getty Images / Los Angeles Times / Brian van der Brug
Последствия пожара в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния, сообщает газета Daily Mail.
"Съемный дом Хантера Байдена в Малибу... разрушен до основания пожаром (в престижном районе - ред.) Пасифик-Палисейдс", - говорится в публикации на сайте издания, к которой приложены фотографии уничтоженного огнем здания.
Как отмечает газета, это был "роскошный" дом с тремя спальнями и видом на Тихий океан.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара актер Бен Аффлек.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.