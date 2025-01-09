https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html

В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

В Калифорнии сгорел дом сына Байдена - РИА Новости, 09.01.2025

В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

Дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:05:00+03:00

2025-01-09T18:05:00+03:00

2025-01-09T18:05:00+03:00

в мире

лос-анджелес

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леонардо ди каприо

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния, сообщает газета Daily Mail. "Съемный дом Хантера Байдена в Малибу... разрушен до основания пожаром (в престижном районе - ред.) Пасифик-Палисейдс", - говорится в публикации на сайте издания, к которой приложены фотографии уничтоженного огнем здания. Как отмечает газета, это был "роскошный" дом с тремя спальнями и видом на Тихий океан. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара актер Бен Аффлек. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html

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в мире, лос-анджелес, малибу, калифорния, хантер байден, джо байден, леонардо ди каприо, лесные пожары в калифорнии в 2025 году