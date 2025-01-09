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В Калифорнии сгорел дом сына Байдена - РИА Новости, 09.01.2025
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18:05 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html
В Калифорнии сгорел дом сына Байдена
В Калифорнии сгорел дом сына Байдена - РИА Новости, 09.01.2025
В Калифорнии сгорел дом сына Байдена
Дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:05:00+03:00
2025-01-09T18:05:00+03:00
в мире
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малибу
калифорния
хантер байден
джо байден
леонардо ди каприо
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния, сообщает газета Daily Mail. "Съемный дом Хантера Байдена в Малибу... разрушен до основания пожаром (в престижном районе - ред.) Пасифик-Палисейдс", - говорится в публикации на сайте издания, к которой приложены фотографии уничтоженного огнем здания. Как отмечает газета, это был "роскошный" дом с тремя спальнями и видом на Тихий океан. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара актер Бен Аффлек. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html
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в мире, лос-анджелес, малибу, калифорния, хантер байден, джо байден, леонардо ди каприо, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Малибу, Калифорния, Хантер Байден, Джо Байден, Леонардо Ди Каприо, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

Daily Mail: дом Хантера Байдена в Калифорнии полностью выгорел из-за пожаров

© Getty Images / Los Angeles Times / Brian van der BrugПоследствия пожара в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Последствия пожара в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / Los Angeles Times / Brian van der Brug
Последствия пожара в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел в результате разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния, сообщает газета Daily Mail.
"Съемный дом Хантера Байдена в Малибу... разрушен до основания пожаром (в престижном районе - ред.) Пасифик-Палисейдс", - говорится в публикации на сайте издания, к которой приложены фотографии уничтоженного огнем здания.
Тушение пожара в Голливуде - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
На Байдена набросились из-за его хода по Украине на фоне ЧП в Калифорнии
Вчера, 10:05
Как отмечает газета, это был "роскошный" дом с тремя спальнями и видом на Тихий океан.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара актер Бен Аффлек.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Тушение пожара в здании в Малибу, Калифорния - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии
Вчера, 11:12
 
В миреЛос-АнджелесМалибуКалифорнияХантер БайденДжо БайденЛеонардо Ди КаприоЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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