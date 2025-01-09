https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992914078.html

Более 366 тысяч абонентов остались без электричества в Калифорнии

Более 366 тысяч абонентов остались без электричества в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025

Более 366 тысяч абонентов остались без электричества в Калифорнии

Более 366 тысяч абонентов остались без электричества в американском штате Калифорния на фоне бушующих там пожаров, свидетельствуют данные мониторингового... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:14:00+03:00

2025-01-09T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Более 366 тысяч абонентов остались без электричества в американском штате Калифорния на фоне бушующих там пожаров, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.us. По состоянию на 11.55 мск, 366 тысяч 349 абонентов в Калифорнии не имеют доступа к электричеству. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/bayden-1992893012.html

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в мире, калифорния, лос-анджелес