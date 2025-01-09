https://ria.ru/20250109/ikony-1992997068.html

В Челябинске задержали подозреваемых в хищении икон из храма

В Челябинске задержали подозреваемых в хищении икон из храма - РИА Новости, 09.01.2025

В Челябинске задержали подозреваемых в хищении икон из храма

Полицейские задержали двух подозреваемых в хищении икон из храма после церемонии крещения в Тракторозаводском районе Челябинска, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:22:00+03:00

2025-01-09T18:22:00+03:00

2025-01-09T18:22:00+03:00

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 янв – РИА Новости. Полицейские задержали двух подозреваемых в хищении икон из храма после церемонии крещения в Тракторозаводском районе Челябинска, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД России по региону. По данным полиции, подозреваемые совершили кражу церковного имущества после проведения в храме церемонии крещения, на которой они сами присутствовали. "Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали двух местных жителей, похитивших иконы из храма Василия Великого, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. В отношении злоумышленников в отделе полиции возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Подозреваемыми оказались местные жители 1986 и 2004 годов рождения. Их доставили в отдел полиции, с ними проводятся все необходимые процессуальные действия, отмечается в сообщении. В пресс-службе Челябинской епархии РИА Новости пояснили, что украденные иконы возвращены храму.

https://ria.ru/20241209/khram-1988282221.html

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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия