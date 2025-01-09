Рейтинг@Mail.ru
Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 09.01.2025 (обновлено: 09:56 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/hollywood-1992886631.html
Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком
Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком - РИА Новости, 09.01.2025
Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком
Пользователи социальной сети X утверждают, что разошедшиеся ранее фотографии с якобы загоревшимся знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк, а... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:26:00+03:00
2025-01-09T09:56:00+03:00
в мире
лос-анджелес
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992886147_0:0:985:554_1920x0_80_0_0_d284c31726872899ca51b20a5c76c52b.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пользователи социальной сети X утверждают, что разошедшиеся ранее фотографии с якобы загоревшимся знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк, а изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. "Знак Hollywood не горит... Многочисленные новостные аккаунты и другие страницы распространяют изображения, сгенерированные ИИ, которые утверждают об обратном", - утверждается в одном из постов. При этом пользователи делятся фотографиями знака "в реальном времени", на которых не наблюдается признаков возгорания. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992871983.html
https://ria.ru/20250109/tramp-1992883215.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992886147_0:0:985:738_1920x0_80_0_0_db7d4cb2c34ba6cd1ec6670f3839dcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком

Пользователи Х назвали фото с горящим знаком Hollywood в Лос-Анджелесе фейком

© Фото : соцсетиЗавирусившееся в фото с пожаром возле надписи Hollywood в Калифорнии, США
Завирусившееся в фото с пожаром возле надписи Hollywood в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : соцсети
Завирусившееся в фото с пожаром возле надписи Hollywood в Калифорнии, США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пользователи социальной сети X утверждают, что разошедшиеся ранее фотографии с якобы загоревшимся знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк, а изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.
"Знак Hollywood не горит... Многочисленные новостные аккаунты и другие страницы распространяют изображения, сгенерированные ИИ, которые утверждают об обратном", - утверждается в одном из постов.
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
СМИ: в Лос-Анджелесе сгорел дом Пэрис Хилтон
Вчера, 03:55
При этом пользователи делятся фотографиями знака "в реальном времени", на которых не наблюдается признаков возгорания.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку на фоне пожаров
Вчера, 08:56
 
В миреЛос-АнджелесЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала