Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком
Пользователи Х назвали фото с горящим знаком Hollywood в Лос-Анджелесе фейком
© Фото : соцсетиЗавирусившееся в фото с пожаром возле надписи Hollywood в Калифорнии, США
© Фото : соцсети
Завирусившееся в фото с пожаром возле надписи Hollywood в Калифорнии, США
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пользователи социальной сети X утверждают, что разошедшиеся ранее фотографии с якобы загоревшимся знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк, а изображение было сгенерировано искусственным интеллектом.
"Знак Hollywood не горит... Многочисленные новостные аккаунты и другие страницы распространяют изображения, сгенерированные ИИ, которые утверждают об обратном", - утверждается в одном из постов.
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При этом пользователи делятся фотографиями знака "в реальном времени", на которых не наблюдается признаков возгорания.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.