https://ria.ru/20250109/hollywood-1992886631.html

Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком

Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком - РИА Новости, 09.01.2025

Пользователи соцсетей назвали фото с горящим знаком Hollywood фейком

Пользователи социальной сети X утверждают, что разошедшиеся ранее фотографии с якобы загоревшимся знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк, а... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:26:00+03:00

2025-01-09T09:26:00+03:00

2025-01-09T09:56:00+03:00

в мире

лос-анджелес

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пользователи социальной сети X утверждают, что разошедшиеся ранее фотографии с якобы загоревшимся знаменитым знаком Hollywood в Лос-Анджелесе - это фейк, а изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. "Знак Hollywood не горит... Многочисленные новостные аккаунты и другие страницы распространяют изображения, сгенерированные ИИ, которые утверждают об обратном", - утверждается в одном из постов. При этом пользователи делятся фотографиями знака "в реальном времени", на которых не наблюдается признаков возгорания. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992871983.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992883215.html

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в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году