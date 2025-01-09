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ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС в Газе - РИА Новости, 09.01.2025
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21:36 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/hamas-1993020424.html
ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС в Газе - РИА Новости, 09.01.2025
ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС в Газе
Израильские военные ликвидировали командира батальона "Сабра" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:36:00+03:00
2025-01-09T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали командира батальона "Сабра" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Как сообщается, Усама Абу Намос руководил нападениями на войска ЦАХАЛ в районе коридора Нецарим – зоны израильской оккупации, делящей сектор Газа посередине. "На прошлой неделе по указанию разведки ВВС Израиля нанесли точечный удар и ликвидировали Усаму Абу Намоса, командира батальона "Сабра" террористической организации ХАМАС в городе Газа", - говорится в заявлении армии. В результате дополнительного авиаудара был уничтожен Махмуд ат-Тарк, заместитель командира батальона, и два командира рот. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Палестина
ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона ХАМАС "Сабра" в секторе Газа

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали командира батальона "Сабра" палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как сообщается, Усама Абу Намос руководил нападениями на войска ЦАХАЛ в районе коридора Нецарим – зоны израильской оккупации, делящей сектор Газа посередине.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
ХАМАС одобрило список заложников для обмена с Израилем, пишет Reuters
5 января, 23:32
"На прошлой неделе по указанию разведки ВВС Израиля нанесли точечный удар и ликвидировали Усаму Абу Намоса, командира батальона "Сабра" террористической организации ХАМАС в городе Газа", - говорится в заявлении армии.
В результате дополнительного авиаудара был уничтожен Махмуд ат-Тарк, заместитель командира батальона, и два командира рот.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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7 января, 20:21
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор ГазаПалестина
 
 
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