https://ria.ru/20250109/gusev-1993024773.html

Умер московский ресторатор Кирилл Гусев

Умер московский ресторатор Кирилл Гусев - РИА Новости, 10.01.2025

Умер московский ресторатор Кирилл Гусев

Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев, сообщил РИА Новости источник на ресторанном рынке. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-09T22:38:00+03:00

2025-01-09T22:38:00+03:00

2025-01-10T00:06:00+03:00

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1993024529_0:61:688:448_1920x0_80_0_0_bb4b2d213d13e3fb4cc372ef2355b99e.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев, сообщил РИА Новости источник на ресторанном рынке. "Подтверждаем информацию о смерти ресторатора Кирилла Гусева", - сказал собеседник агентства. Информацию о том, что Гусев скончался утром в больнице опубликовала в своем Telegram-канале и ресторанный обозреватель Мария Лобанова. "Друзья говорят - стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин - чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря", - написала Лобанова. Среди заведений, которые открыл Кирилл Гусев, — "Обломов", "Павильон" на Патриарших прудах, "Чентрале", "Гастроном", "Zолотой", Fish, Nabi, Bistrot. Он был совладельцем холдинга "Ресторанный синдикат".

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия