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Умер московский ресторатор Кирилл Гусев - РИА Новости, 10.01.2025
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22:38 09.01.2025 (обновлено: 00:06 10.01.2025)
https://ria.ru/20250109/gusev-1993024773.html
Умер московский ресторатор Кирилл Гусев
Умер московский ресторатор Кирилл Гусев - РИА Новости, 10.01.2025
Умер московский ресторатор Кирилл Гусев
Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев, сообщил РИА Новости источник на ресторанном рынке. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-09T22:38:00+03:00
2025-01-10T00:06:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев, сообщил РИА Новости источник на ресторанном рынке. "Подтверждаем информацию о смерти ресторатора Кирилла Гусева", - сказал собеседник агентства. Информацию о том, что Гусев скончался утром в больнице опубликовала в своем Telegram-канале и ресторанный обозреватель Мария Лобанова. "Друзья говорят - стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин - чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря", - написала Лобанова. Среди заведений, которые открыл Кирилл Гусев, — "Обломов", "Павильон" на Патриарших прудах, "Чентрале", "Гастроном", "Zолотой", Fish, Nabi, Bistrot. Он был совладельцем холдинга "Ресторанный синдикат".
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москва, россия
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Умер московский ресторатор Кирилл Гусев

Умер один из самых популярных московских рестораторов Кирилл Гусев

© Фото : соцсетиРесторатор Кирилл Гусев
Ресторатор Кирилл Гусев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : соцсети
Ресторатор Кирилл Гусев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев, сообщил РИА Новости источник на ресторанном рынке.
"Подтверждаем информацию о смерти ресторатора Кирилла Гусева", - сказал собеседник агентства.
Информацию о том, что Гусев скончался утром в больнице опубликовала в своем Telegram-канале и ресторанный обозреватель Мария Лобанова.
"Друзья говорят - стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин - чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря", - написала Лобанова.
Среди заведений, которые открыл Кирилл Гусев, — "Обломов", "Павильон" на Патриарших прудах, "Чентрале", "Гастроном", "Zолотой", Fish, Nabi, Bistrot. Он был совладельцем холдинга "Ресторанный синдикат".
 
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