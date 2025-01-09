https://ria.ru/20250109/gruziya-1992988684.html

В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина

В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина - РИА Новости, 09.01.2025

В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина

Суд в Грузии заключил под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России в Сванетии, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:52:00+03:00

2025-01-09T17:52:00+03:00

2025-01-09T17:52:00+03:00

грузия

россия

зугдиди

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/07/1992745723_0:369:1024:945_1920x0_80_0_0_0dfb8df4f9c5d2b2efd8cade14833e63.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Суд в Грузии заключил под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России в Сванетии, сообщает телекомпания "Рустави 2". Ранее МВД Грузии сообщало, что похищенный в Грузии иностранец В.С. найден мертвым в реке Накра, двое обвиняемых задержаны. Речь идет о граждане России Викторе Соловьеве. По данным ведомства, 5 января обвиняемые ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, один из них, 1986 года рождения, получил огнестрельное ранение. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело раненого в реку и скрылись. "Суд применил тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных… Этим решением судья Зугдидского районного суда Шота Бичия полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры", - сообщает ТВ. Стороны защиты обвиняемых выступили с ходатайством об использовании денежного залога в качестве меры пресечения. Один из обвиняемых Реваз Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в Соловьева, ответил, что сделал это с целью защиты.

https://ria.ru/20250107/gruziya-1992746055.html

https://ria.ru/20250106/gruziya-1992667888.html

грузия

россия

зугдиди

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, россия, зугдиди, в мире