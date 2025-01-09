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В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина - РИА Новости, 09.01.2025
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17:52 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/gruziya-1992988684.html
В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина
В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина - РИА Новости, 09.01.2025
В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина
Суд в Грузии заключил под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России в Сванетии, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:52:00+03:00
2025-01-09T17:52:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Суд в Грузии заключил под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России в Сванетии, сообщает телекомпания "Рустави 2". Ранее МВД Грузии сообщало, что похищенный в Грузии иностранец В.С. найден мертвым в реке Накра, двое обвиняемых задержаны. Речь идет о граждане России Викторе Соловьеве. По данным ведомства, 5 января обвиняемые ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, один из них, 1986 года рождения, получил огнестрельное ранение. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело раненого в реку и скрылись. "Суд применил тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных… Этим решением судья Зугдидского районного суда Шота Бичия полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры", - сообщает ТВ. Стороны защиты обвиняемых выступили с ходатайством об использовании денежного залога в качестве меры пресечения. Один из обвиняемых Реваз Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в Соловьева, ответил, что сделал это с целью защиты.
https://ria.ru/20250107/gruziya-1992746055.html
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грузия, россия, зугдиди, в мире
Грузия, Россия, Зугдиди, В мире
В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина

В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве россиянина Соловьева в Сванетии

© Фото : Виктор Соловьев Гражданин России Виктор Соловьев
Гражданин России Виктор Соловьев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Виктор Соловьев
Гражданин России Виктор Соловьев . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Суд в Грузии заключил под стражу двух обвиняемых в разбойном нападении и убийстве гражданина России в Сванетии, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Ранее МВД Грузии сообщало, что похищенный в Грузии иностранец В.С. найден мертвым в реке Накра, двое обвиняемых задержаны. Речь идет о граждане России Викторе Соловьеве. По данным ведомства, 5 января обвиняемые ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местию, похитили их мобильные телефоны, один из них, 1986 года рождения, получил огнестрельное ранение. Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело раненого в реку и скрылись.
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"Суд применил тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении обоих задержанных… Этим решением судья Зугдидского районного суда Шота Бичия полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры", - сообщает ТВ.
Стороны защиты обвиняемых выступили с ходатайством об использовании денежного залога в качестве меры пресечения. Один из обвиняемых Реваз Пакелиани на вопрос прокурора о том, стрелял ли он в Соловьева, ответил, что сделал это с целью защиты.
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