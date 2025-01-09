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Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента - РИА Новости, 09.01.2025
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12:18 09.01.2025 (обновлено: 12:27 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/gruziya-1992915160.html
Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента
Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента - РИА Новости, 09.01.2025
Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила в четверг в Тбилиси новый офис и заявила, что продолжит оттуда выполнять "функции президента". РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:18:00+03:00
2025-01-09T12:27:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила в четверг в Тбилиси новый офис и заявила, что продолжит оттуда выполнять "функции президента"."Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… (президентский дворец - ред.) Здесь продолжаются функции президента", - заявила Зурабишвили на брифинге.Официально срок президентских полномочий Зурабишвили истек 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.
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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Михаил Кавелашвили
Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента

Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента в новом офисе

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила в четверг в Тбилиси новый офис и заявила, что продолжит оттуда выполнять "функции президента".
"Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… (президентский дворец - ред.) Здесь продолжаются функции президента", - заявила Зурабишвили на брифинге.
Официально срок президентских полномочий Зурабишвили истек 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.
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