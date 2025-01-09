https://ria.ru/20250109/gruziya-1992915160.html

Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента

Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента - РИА Новости, 09.01.2025

Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять функции президента

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила в четверг в Тбилиси новый офис и заявила, что продолжит оттуда выполнять "функции президента". РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:18:00+03:00

2025-01-09T12:18:00+03:00

2025-01-09T12:27:00+03:00

в мире

грузия

тбилиси

саломе зурабишвили

михаил кавелашвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992056699_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6cba38ce81901e93d7e6f037fd6cdc70.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили представила в четверг в Тбилиси новый офис и заявила, что продолжит оттуда выполнять "функции президента"."Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… (президентский дворец - ред.) Здесь продолжаются функции президента", - заявила Зурабишвили на брифинге.Официально срок президентских полномочий Зурабишвили истек 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.

https://ria.ru/20250108/gruziya-1992831195.html

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, михаил кавелашвили