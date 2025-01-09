В Грузии создадут комиссию для расследования режима Саакашвили
В Грузии создадут комиссию для изучения системных нарушений режима Саакашвили
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Власти Грузии создадут следственную комиссию в парламенте для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, заявил в четверг исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"С целью расследования системных нарушений и оценки режима в парламенте Грузии будет создана в первую неделю весенней сессии временная следственная комиссия по изучению действующего в 2003-2012 годах режима и действия политических должностных лиц. Комиссия будет работать в течение 6 месяцев и подготовит отчет, который парламент Грузии рассмотрит и утвердит к первой неделе парламентской сессии в сентябре", - заявил Мдинарадзе на брифинге.
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Он добавил, что утвержденный отчет будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам "с целью принятия последующих мер, согласно законодательству Грузии, и наказания виновных".
Мдинарадзе рассказал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что партия "Грузинская мечта" планирует признать партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.
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