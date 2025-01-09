https://ria.ru/20250109/gruzija-1992925205.html

В Грузии создадут комиссию для расследования режима Саакашвили

В Грузии создадут комиссию для расследования режима Саакашвили - РИА Новости, 09.01.2025

В Грузии создадут комиссию для расследования режима Саакашвили

Власти Грузии создадут следственную комиссию в парламенте для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, заявил в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:25:00+03:00

2025-01-09T13:25:00+03:00

2025-01-09T14:03:00+03:00

в мире

грузия

михаил саакашвили

южная осетия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873835700_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_a584fa3c22e1c6651de2185425a42f0f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв - РИА Новости. Власти Грузии создадут следственную комиссию в парламенте для изучения системных преступлений и оценки режима экс-президента Михаила Саакашвили, заявил в четверг исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе."С целью расследования системных нарушений и оценки режима в парламенте Грузии будет создана в первую неделю весенней сессии временная следственная комиссия по изучению действующего в 2003-2012 годах режима и действия политических должностных лиц. Комиссия будет работать в течение 6 месяцев и подготовит отчет, который парламент Грузии рассмотрит и утвердит к первой неделе парламентской сессии в сентябре", - заявил Мдинарадзе на брифинге. Он добавил, что утвержденный отчет будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам "с целью принятия последующих мер, согласно законодательству Грузии, и наказания виновных".Мдинарадзе рассказал, что среди преступлений режима Саакашвили, которые должна изучить парламентская комиссия, организованная система пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие, вторжение в частную жизнь, коррупция и давление на бизнес, отъем средств массовой информации у законных владельцев. Также, по словам политика, будут изучены обстоятельства начала войны в Южной Осетии в 2008 году при участии режима бывшего президента.Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что партия "Грузинская мечта" планирует признать партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html

https://ria.ru/20241118/saakashvili-1984371285.html

грузия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, южная осетия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение