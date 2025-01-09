https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992974404.html
В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США
В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США - РИА Новости, 09.01.2025
В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США
Возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для РФ, она может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:45:00+03:00
2025-01-09T16:45:00+03:00
2025-01-09T16:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для РФ, она может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. "Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки", - сказал Картаполов.
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в мире, гренландия, сша, россия, андрей картаполов, дональд трамп, госдума рф, китай
В мире, Гренландия, США, Россия, Андрей Картаполов, Дональд Трамп, Госдума РФ, Китай
В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США
Депутат Картаполов назвал возможное присоединение Гренландии к США угрозой