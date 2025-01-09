https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992974404.html

В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США

В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США - РИА Новости, 09.01.2025

В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США

Возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для РФ, она может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:45:00+03:00

2025-01-09T16:45:00+03:00

2025-01-09T16:46:00+03:00

в мире

гренландия

сша

россия

андрей картаполов

дональд трамп

госдума рф

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Возможное присоединение Гренландии к США представляет военную угрозу для РФ, она может стать плацдармом для Америки в будущем гипотетическом межконтинентальном столкновении, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. "Безусловно, представляет. Потому что Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html

гренландия

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, россия, андрей картаполов, дональд трамп, госдума рф, китай