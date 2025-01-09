https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой - РИА Новости, 09.01.2025
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:19:00+03:00
2025-01-09T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав США.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов", — приводит слова Расмуссена агентство Рейтер. Согласно опросу, проведенному ранее исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства на фоне требований Трампа.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова политика заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992862806.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой
Глава МИД Дании допустил, что Гренландия может стать независимым государством
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав США.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
«
"Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов", — приводит слова Расмуссена агентство Рейтер.
Согласно опросу, проведенному ранее исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства на фоне требований Трампа.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова политика заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.