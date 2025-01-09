Рейтинг@Mail.ru
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 09.01.2025 (обновлено: 06:05 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой - РИА Новости, 09.01.2025
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:19:00+03:00
2025-01-09T06:05:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_57ca920ddeea45960b5f638a775f956f.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав США.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов", — приводит слова Расмуссена агентство Рейтер. Согласно опросу, проведенному ранее исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства на фоне требований Трампа.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова политика заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992862806.html
https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992813185.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_5cf9c35ef7353dfd36442a50a120c8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой

Глава МИД Дании допустил, что Гренландия может стать независимым государством

© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав США.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
У США пока нет планов военного вторжения в Гренландию, заявил Пентагон
Вчера, 23:31
«
"Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов", — приводит слова Расмуссена агентство Рейтер.
Согласно опросу, проведенному ранее исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства на фоне требований Трампа.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова политика заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Большинство датчан выступили за сохранение Гренландии в составе королевства
Вчера, 14:36
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала