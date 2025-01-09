https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html

В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой

В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой - РИА Новости, 09.01.2025

В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:19:00+03:00

2025-01-09T00:19:00+03:00

2025-01-09T06:05:00+03:00

в мире

гренландия

дания

сша

дональд трамп

ларс лёкке расмуссен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_57ca920ddeea45960b5f638a775f956f.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен допустил, что Гренландия может стать независимым государством, и выразил сомнение в том, что остров захочет войти в состав США.Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. "Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли у нее будут амбиции стать субъектом Соединенных Штатов", — приводит слова Расмуссена агентство Рейтер. Согласно опросу, проведенному ранее исследовательской компанией Megafon для телеканала TV2, большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства на фоне требований Трампа.В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова политика заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992862806.html

https://ria.ru/20250108/grenlandiya-1992813185.html

гренландия

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен