https://ria.ru/20250109/gosduma-1992882226.html

Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента

Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента - РИА Новости, 09.01.2025

Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента

Госдума планирует в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:46:00+03:00

2025-01-09T08:46:00+03:00

2025-01-09T08:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдума планирует в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. "Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" - написал Володин в Telegram-канале, где запустил опрос среди подписчиков о поддержке этого вопроса. По данным на 8.30 мск, в опросе приняли участие более 26 тысяч человек. Из них 83% выступают в поддержку темы, 14% опрошенных ответили "нет", ответ "все равно" выбрали 3% опрошенных.

https://ria.ru/20250107/gosduma-1992737909.html

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общество, технологии, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф