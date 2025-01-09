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Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента - РИА Новости, 09.01.2025
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08:46 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992882226.html
Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента - РИА Новости, 09.01.2025
Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Госдума планирует в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:46:00+03:00
2025-01-09T08:46:00+03:00
общество
технологии
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдума планирует в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения. "Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" - написал Володин в Telegram-канале, где запустил опрос среди подписчиков о поддержке этого вопроса. По данным на 8.30 мск, в опросе приняли участие более 26 тысяч человек. Из них 83% выступают в поддержку темы, 14% опрошенных ответили "нет", ответ "все равно" выбрали 3% опрошенных.
https://ria.ru/20250107/gosduma-1992737909.html
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общество, технологии, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента

Володин: Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдума планирует в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения.
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"Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" - написал Володин в Telegram-канале, где запустил опрос среди подписчиков о поддержке этого вопроса.
По данным на 8.30 мск, в опросе приняли участие более 26 тысяч человек. Из них 83% выступают в поддержку темы, 14% опрошенных ответили "нет", ответ "все равно" выбрали 3% опрошенных.
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