Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Володин: Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдума планирует в январе принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета в Кремле, где были подняты темы опасного контента и влияния видеоигр как инструмента пропаганды на детей, попросил депутатов Государственной думы проанализировать контент игр и совместно с правительством принять решения.
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"Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?" - написал Володин в Telegram-канале, где запустил опрос среди подписчиков о поддержке этого вопроса.
По данным на 8.30 мск, в опросе приняли участие более 26 тысяч человек. Из них 83% выступают в поддержку темы, 14% опрошенных ответили "нет", ответ "все равно" выбрали 3% опрошенных.
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