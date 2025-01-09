В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов
Пискарев: в Госдуме разрабатывают законопроекты о противодействии иноагентам
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России разрабатывает пакет законопроектов о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иноагентов и других антироссийских сил, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета. В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
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Он также рассказал, что в январе планируется провести очередное заседание думской комиссии.
"Изучение последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров, работающих в интересах политического истеблишмента Запада, говорит о курсе на системную конфронтацию с Россией. Признавая военные успехи нашей страны в СВО и невозможность нанести нам поражение на поле боя, западники делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций, в первую очередь, по социальной повестке, и работу с оппозицией", - добавил Пискарев.
По его словам, в недавнем экспертном материале британского аналитического центра Chatham House, выдворенного из России после обращения комиссии Госдумы в Генпрокуратуру, сообщалось, что Великобритания констатирует "частичную победу России, отсутствие лидерства на Западе и усталость западных доноров".
"Для выхода из сложившейся ситуации англичане призывают "западный мир прижать Россию в 2025 году, усилив санкционное давление"… Подобные попытки нанести нам поражение бесперспективны, а методы вмешательства во внутренние дела известны", - подчеркнул Пискарев.