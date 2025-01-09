https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов

В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов - РИА Новости, 09.01.2025

В Госдуме разрабатывают дополнительные меры против иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России разрабатывает пакет законопроектов о дополнительных мерах, направленных на... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:13:00+03:00

2025-01-09T08:13:00+03:00

2025-01-09T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России разрабатывает пакет законопроектов о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иноагентов и других антироссийских сил, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "У нас в стадии завершения находится пакет законопроектов по донастройке инструментов защиты суверенитета. В частности, речь идет о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Он также рассказал, что в январе планируется провести очередное заседание думской комиссии. "Изучение последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров, работающих в интересах политического истеблишмента Запада, говорит о курсе на системную конфронтацию с Россией. Признавая военные успехи нашей страны в СВО и невозможность нанести нам поражение на поле боя, западники делают расчет на экономическую изоляцию России, усиление информационно-пропагандистских акций, в первую очередь, по социальной повестке, и работу с оппозицией", - добавил Пискарев. По его словам, в недавнем экспертном материале британского аналитического центра Chatham House, выдворенного из России после обращения комиссии Госдумы в Генпрокуратуру, сообщалось, что Великобритания констатирует "частичную победу России, отсутствие лидерства на Западе и усталость западных доноров". "Для выхода из сложившейся ситуации англичане призывают "западный мир прижать Россию в 2025 году, усилив санкционное давление"… Подобные попытки нанести нам поражение бесперспективны, а методы вмешательства во внутренние дела известны", - подчеркнул Пискарев.

https://realty.ria.ru/20241228/putin-1991811884.html

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россия, великобритания, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество