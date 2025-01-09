https://ria.ru/20250109/gosduma-1992869588.html
В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году
В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году - РИА Новости, 09.01.2025
В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году
Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:20:00+03:00
2025-01-09T02:20:00+03:00
2025-01-09T02:20:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей данных через QR-коды, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Есть ряд схем, которые с большой долей вероятности сохранят свою популярность среди мошенников и в 2025 году. Например, поддельные инвестиционные платформы. Мошенники создают сайты, предлагающие вложения в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты. Эти платформы выглядят профессионально и внушают доверие, зачастую обещая высокий доход с минимальными рисками. После внесения средств жертва теряет доступ к аккаунту или обнаруживает, что вывести деньги невозможно. Подобные схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через социальные сети", - сказал он агентству. Также, по его мнению, сохранит популярность схема с кражей данных через QR-коды. Злоумышленники подделывают QR-коды, размещая их в общественных местах. Сканируя такой код, человек перенаправляется на фальшивый сайт, где может оставить свои персональные данные или банковскую информацию. "В условиях популярности удаленной занятости мошенники также продолжают размещать объявления о работе, обещая высокий доход. Жертв просят оплатить "обучение", "доступ к платформе" или предоставить банковские реквизиты для "оформления перевода". В результате люди теряют деньги, а вакансии оказываются фальшивкой", - отметил Немкин. По словам депутата, в мессенджерах, особенно в Telegram, также появилось множество мошеннических каналов. "Они предлагают "проверенные" услуги, продажи товаров по скидке, участие в розыгрышах или быстрые заработки. После перевода денег покупатель ничего не получает, а администраторы канала исчезают. Современные мошенники быстро адаптируются, поэтому ключ к защите — постоянная осведомленность и осторожность. Для защиты от любого мошенничества рекомендую всегда сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные посторонним лицам и проверять информацию через официальные каналы", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html
https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html
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технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, telegram
Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Telegram
В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году
Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей данных через QR-коды, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Есть ряд схем, которые с большой долей вероятности сохранят свою популярность среди мошенников и в 2025 году. Например, поддельные инвестиционные платформы. Мошенники создают сайты, предлагающие вложения в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты. Эти платформы выглядят профессионально и внушают доверие, зачастую обещая высокий доход с минимальными рисками. После внесения средств жертва теряет доступ к аккаунту или обнаруживает, что вывести деньги невозможно. Подобные схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через социальные сети", - сказал он агентству.
Также, по его мнению, сохранит популярность схема с кражей данных через QR-коды. Злоумышленники подделывают QR-коды, размещая их в общественных местах. Сканируя такой код, человек перенаправляется на фальшивый сайт, где может оставить свои персональные данные или банковскую информацию.
"В условиях популярности удаленной занятости мошенники также продолжают размещать объявления о работе, обещая высокий доход. Жертв просят оплатить "обучение", "доступ к платформе" или предоставить банковские реквизиты для "оформления перевода". В результате люди теряют деньги, а вакансии оказываются фальшивкой", - отметил Немкин
.
По словам депутата, в мессенджерах, особенно в Telegram
, также появилось множество мошеннических каналов.
"Они предлагают "проверенные" услуги, продажи товаров по скидке, участие в розыгрышах или быстрые заработки. После перевода денег покупатель ничего не получает, а администраторы канала исчезают. Современные мошенники быстро адаптируются, поэтому ключ к защите — постоянная осведомленность и осторожность. Для защиты от любого мошенничества рекомендую всегда сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные посторонним лицам и проверять информацию через официальные каналы", - заключил депутат.