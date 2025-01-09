https://ria.ru/20250109/gosduma-1992869588.html

В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году

В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году - РИА Новости, 09.01.2025

В ГД рассказали, какие схемы мошенники могут использовать в 2025 году

Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T02:20:00+03:00

2025-01-09T02:20:00+03:00

2025-01-09T02:20:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ряд мошеннических схем с большой долей вероятности сохранят свою популярность и в 2025 году, в том числе поддельные инвестиционные платформы и схема с кражей данных через QR-коды, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Есть ряд схем, которые с большой долей вероятности сохранят свою популярность среди мошенников и в 2025 году. Например, поддельные инвестиционные платформы. Мошенники создают сайты, предлагающие вложения в криптовалюту, акции или другие финансовые инструменты. Эти платформы выглядят профессионально и внушают доверие, зачастую обещая высокий доход с минимальными рисками. После внесения средств жертва теряет доступ к аккаунту или обнаруживает, что вывести деньги невозможно. Подобные схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через социальные сети", - сказал он агентству. Также, по его мнению, сохранит популярность схема с кражей данных через QR-коды. Злоумышленники подделывают QR-коды, размещая их в общественных местах. Сканируя такой код, человек перенаправляется на фальшивый сайт, где может оставить свои персональные данные или банковскую информацию. "В условиях популярности удаленной занятости мошенники также продолжают размещать объявления о работе, обещая высокий доход. Жертв просят оплатить "обучение", "доступ к платформе" или предоставить банковские реквизиты для "оформления перевода". В результате люди теряют деньги, а вакансии оказываются фальшивкой", - отметил Немкин. По словам депутата, в мессенджерах, особенно в Telegram, также появилось множество мошеннических каналов. "Они предлагают "проверенные" услуги, продажи товаров по скидке, участие в розыгрышах или быстрые заработки. После перевода денег покупатель ничего не получает, а администраторы канала исчезают. Современные мошенники быстро адаптируются, поэтому ключ к защите — постоянная осведомленность и осторожность. Для защиты от любого мошенничества рекомендую всегда сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные посторонним лицам и проверять информацию через официальные каналы", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, telegram