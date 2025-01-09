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Украинские войска обстреляли Горловку 15 раз за сутки - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/gorlovka-1993021570.html
Украинские войска обстреляли Горловку 15 раз за сутки
Украинские войска обстреляли Горловку 15 раз за сутки - РИА Новости, 09.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку 15 раз за сутки
Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 15 раз, повреждения получили семь жилых домов, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:55:00+03:00
2025-01-09T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 15 раз, повреждения получили семь жилых домов, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ города ранения получила мирная жительница. Пушилин сообщил, что пострадавшей оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы ДНР в Telegram-канале. По его данным, в результате вооруженной агрессии Украины по Горловке повреждения получили семь жилых домов, а также линии электропередач и автомобиль. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992915014.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
Украинские войска обстреляли Горловку 15 раз за сутки

Пушилин: ВСУ 15 раз атаковали Горловку в ДНР, повреждены семь жилых домов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 15 раз, повреждения получили семь жилых домов, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ города ранения получила мирная жительница. Пушилин сообщил, что пострадавшей оказывается медицинская помощь.
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"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы ДНР в Telegram-канале.
По его данным, в результате вооруженной агрессии Украины по Горловке повреждения получили семь жилых домов, а также линии электропередач и автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
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