https://ria.ru/20250109/gorlovka-1993015367.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция - РИА Новости, 09.01.2025
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция
Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:26:00+03:00
2025-01-09T20:26:00+03:00
2025-01-09T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 18.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки, а в 19.25 выпустил по городу два снаряда калибром 155 миллиметров. "В результате украинской вооружённой агрессии обесточена резервная насосная, на фильтровальной станции №2 остановлено оборудование", - написал мэр в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что в части Никитовского района города наблюдается просадка напряжения. Кроме того, обесточен поселок шахты имени Изотова. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250109/massiv-1992986349.html
https://ria.ru/20250109/bpla-1992918079.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a64aaf8dd9e99ec941aa9818cd82d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция
В Горловке из-за атак ВСУ обесточена резервная насосная станция