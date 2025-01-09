https://ria.ru/20250109/gorlovka-1993015367.html

В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция

В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция - РИА Новости, 09.01.2025

В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция

Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:26:00+03:00

2025-01-09T20:26:00+03:00

2025-01-09T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 18.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки, а в 19.25 выпустил по городу два снаряда калибром 155 миллиметров. "В результате украинской вооружённой агрессии обесточена резервная насосная, на фильтровальной станции №2 остановлено оборудование", - написал мэр в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что в части Никитовского района города наблюдается просадка напряжения. Кроме того, обесточен поселок шахты имени Изотова. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250109/massiv-1992986349.html

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горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия