Рейтинг@Mail.ru
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/gorlovka-1993015367.html
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция - РИА Новости, 09.01.2025
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция
Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:26:00+03:00
2025-01-09T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 18.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки, а в 19.25 выпустил по городу два снаряда калибром 155 миллиметров. "В результате украинской вооружённой агрессии обесточена резервная насосная, на фильтровальной станции №2 остановлено оборудование", - написал мэр в своем Telegram-канале. Приходько добавил, что в части Никитовского района города наблюдается просадка напряжения. Кроме того, обесточен поселок шахты имени Изотова. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250109/massiv-1992986349.html
https://ria.ru/20250109/bpla-1992918079.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a64aaf8dd9e99ec941aa9818cd82d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
В Горловке из-за обстрелов ВСУ обесточена насосная станция

В Горловке из-за атак ВСУ обесточена резервная насосная станция

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Резервная насосная станция обесточена, остановлено оборудование фильтровальной станции №2 в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 18.50 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки, а в 19.25 выпустил по городу два снаряда калибром 155 миллиметров.
Лампочка - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив
Вчера, 17:41
"В результате украинской вооружённой агрессии обесточена резервная насосная, на фильтровальной станции №2 остановлено оборудование", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Приходько добавил, что в части Никитовского района города наблюдается просадка напряжения. Кроме того, обесточен поселок шахты имени Изотова.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Украинский беспилотник атаковал автомобиль коммунальных служб в Горловке
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала