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Google пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 09.01.2025
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17:07 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/google-1992979294.html
Google пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа, пишет Politico
Google пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 09.01.2025
Google пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа, пишет Politico
Компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:07:00+03:00
2025-01-09T17:07:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на представителя американского технологического гиганта. "Google с радостью поддерживает инаугурацию 2025 года, включая прямую трансляцию на YouTube и размещение ссылки на главной странице нашего сайта. Мы также сделали пожертвование в пользу инаугурационного комитета", – заявил в понедельник руководитель отдела взаимодействия с правительствами Google Карен Бхатия. Таким образом Google пополнила перечень крупнейших компаний, включая Meta*, Amazon, а также OpenAI и Apple, которые также внесли пожертвования в размере 1 миллиона долларов. Как сообщает издание, представители техноиндустрии США активно стремятся наладить отношения с избранным президентом. Глава Google Сундар Пичаи ранее посещал Мар-а-Лаго для встреч с Трампом в его личной резиденции. Между тем, сам Трамп неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta* объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook* и Instagram*, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его будущей администрацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, россия, дональд трамп, google
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Google
Google пожертвовала миллион долларов на инаугурацию Трампа, пишет Politico

Politico: Google внесла миллион долларов в фонд инаугурации Трампа

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на представителя американского технологического гиганта.
"Google с радостью поддерживает инаугурацию 2025 года, включая прямую трансляцию на YouTube и размещение ссылки на главной странице нашего сайта. Мы также сделали пожертвование в пользу инаугурационного комитета", – заявил в понедельник руководитель отдела взаимодействия с правительствами Google Карен Бхатия.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Таким образом Google пополнила перечень крупнейших компаний, включая Meta*, Amazon, а также OpenAI и Apple, которые также внесли пожертвования в размере 1 миллиона долларов.
Как сообщает издание, представители техноиндустрии США активно стремятся наладить отношения с избранным президентом. Глава Google Сундар Пичаи ранее посещал Мар-а-Лаго для встреч с Трампом в его личной резиденции.
Между тем, сам Трамп неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta* объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook* и Instagram*, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его будущей администрацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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