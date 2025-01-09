https://ria.ru/20250109/glava-1992902837.html

Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине

Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.01.2025

Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:04:00+03:00

2025-01-09T11:04:00+03:00

2025-01-09T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. Уходящий в отставку после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава американского минобороны в интервью агентству Блумберг указал на существование мнения, согласно которому Россия имеет на Украине все преимущества и "играет решающую роль". "У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", - сказал Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия. Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года. Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек, заявил Белоусов. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, ллойд остин, андрей белоусов, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире