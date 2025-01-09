Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/glava-1992902837.html
Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине
Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:04:00+03:00
2025-01-09T11:04:00+03:00
россия
украина
сша
ллойд остин
андрей белоусов
дональд трамп
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине. Уходящий в отставку после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава американского минобороны в интервью агентству Блумберг указал на существование мнения, согласно которому Россия имеет на Украине все преимущества и "играет решающую роль". "У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", - сказал Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия. Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года. Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек, заявил Белоусов. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html
https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
https://ria.ru/20250109/smi-1992887319.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, ллойд остин, андрей белоусов, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире
Россия, Украина, США, Ллойд Остин, Андрей Белоусов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Глава Пентагона признал преимущества России в конфликте на Украине

Глава Пентагона Остин заявил о преимуществах России в конфликте на Украине

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вооруженных сил России есть "некоторые преимущества" в конфликте на Украине.
Уходящий в отставку после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа глава американского минобороны в интервью агентству Блумберг указал на существование мнения, согласно которому Россия имеет на Украине все преимущества и "играет решающую роль".
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине
Вчера, 08:47
"У нее (России) есть некоторые преимущества, но она не доминирует полностью", - сказал Остин в германском городе Рамштайн перед встречей контактной группы по Украине для координации поставок оружия.
Генштаб ВСУ в конце декабря заявлял о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. В свою очередь, Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Вчера, 10:12
Президент Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек, заявил Белоусов.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
СМИ сообщили о возможном распаде контактной группы по Украине
Вчера, 09:30
 
РоссияУкраинаСШАЛлойд ОстинАндрей БелоусовДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала