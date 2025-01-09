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На крыше Нижегородской ГЭС произошло возгорание - РИА Новости, 09.01.2025
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17:11 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/ges-1992980262.html
На крыше Нижегородской ГЭС произошло возгорание
На крыше Нижегородской ГЭС произошло возгорание - РИА Новости, 09.01.2025
На крыше Нижегородской ГЭС произошло возгорание
Возгорание произошло на крыше Нижегородской ГЭС при монтажных работах, огонь потух до приезда пожарных, пострадавших и ущерба нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:11:00+03:00
2025-01-09T17:11:00+03:00
происшествия
городецкий район
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Возгорание произошло на крыше Нижегородской ГЭС при монтажных работах, огонь потух до приезда пожарных, пострадавших и ущерба нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции. Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы видео задымления над здание Нижегородской ГЭС в Городецком районе. Очевидцы сообщали, что в сторону ГЭС направлялись несколько пожарных машин. "Произошло возгорание на ремонтируемой съемной крышке в здании гидроэлектростанции при производстве строительно-монтажных работ. Пожар самоликвидировался (сам потух) до приезда пожарного расчета. Пострадавших и ущерба нет", - сообщили агентству в пресс-службе Нижегородской ГЭС. Собеседница агентства отметила, что "ситуация никак не повлияла на работу электростанции и движение транспорта по мосту, проходящему по сооружениям ГЭС".
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991871058.html
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происшествия, городецкий район, нижний новгород, россия
Происшествия, Городецкий район, Нижний Новгород, Россия
На крыше Нижегородской ГЭС произошло возгорание

На крыше Нижегородской ГЭС произошло возгорание при монтажных работах

© РИА Новости / Михаил Безносов | Перейти в медиабанкНижегородская гидроэлектростанция
Нижегородская гидроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Михаил Безносов
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Нижегородская гидроэлектростанция. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Возгорание произошло на крыше Нижегородской ГЭС при монтажных работах, огонь потух до приезда пожарных, пострадавших и ущерба нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции.
Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы видео задымления над здание Нижегородской ГЭС в Городецком районе. Очевидцы сообщали, что в сторону ГЭС направлялись несколько пожарных машин.
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"Произошло возгорание на ремонтируемой съемной крышке в здании гидроэлектростанции при производстве строительно-монтажных работ. Пожар самоликвидировался (сам потух) до приезда пожарного расчета. Пострадавших и ущерба нет", - сообщили агентству в пресс-службе Нижегородской ГЭС.
Собеседница агентства отметила, что "ситуация никак не повлияла на работу электростанции и движение транспорта по мосту, проходящему по сооружениям ГЭС".
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