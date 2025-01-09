Германия планирует обучить еще десять тысяч украинских военных
Писториус: Германия намерена в 2025 году обучить 10 тысяч украинских военных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 янв - РИА Новости. Германия намерена в 2025 году обучить 10 тысяч украинских военнослужащих, сообщил министр обороны страны Борис Писториус перед встречей контактной группы в формате "Рамштайн".
«
"Мы продолжим обучение украинских солдат в новом году. Наша цель - 10000 солдат и в этом (2025 - ред.) году. С ноября 2022 года мы уже обучили более 19000 военнослужащих украинских вооруженных сил в рамках 500 учебных модулей в Германии", - сказал Писториус, чьи слова приводятся на сайте министерства обороны.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, была создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне дефицита боеприпасов советского образца у ВСУ. По данным New York Times, группа стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации президента США Джо Байдена по "сдерживанию" России, за время работы она предоставила Украине более 126 миллиардов долларов военной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.