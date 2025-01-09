https://ria.ru/20250109/germanija-1992995045.html

Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T

Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 09.01.2025

Германия передаст Украине еще шесть ЗРК IRIS-T

Германия передаст Украине в 2025 году ещё шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, а также около 50 управляемых ракет к ним, заявило в четверг... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:12:00+03:00

2025-01-09T18:12:00+03:00

2025-01-09T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Германия передаст Украине в 2025 году ещё шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, а также около 50 управляемых ракет к ним, заявило в четверг министерство обороны ФРГ. "В 2025 году будут поставлены уже обещанные шесть систем IRIS-T. Из нового: будут предоставлены около 50 управляемых ракет для систем IRIS-T", - говорится на странице минобороны ФРГ в социальной сети Х. Германия уже передала Украине шесть ЗРК IRIS-T SLM, пять ЗРК IRIS-T SLS, а также три ЗРК Patriot. Кроме того, Киев получил от ФРГ 57 зенитных самоходных установок Gepard. Германия является вторым по величине донором Украины, уступая лишь США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/nato-1992978095.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, россия, сергей лавров, нато