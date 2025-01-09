https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 09.01.2025

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта

Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:12:00+03:00

2025-01-09T10:12:00+03:00

2025-01-09T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. "Ситуация на фронте остается сложной", — указали в Генштабе.Там также заявили о "безостановочных" атаках российских военных.В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250109/bouz-1992888956.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф