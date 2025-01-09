https://ria.ru/20250109/genshtab-1992894045.html
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 09.01.2025
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:12:00+03:00
2025-01-09T10:12:00+03:00
2025-01-09T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ в Telegram-канале заявил о сложной ситуации на всей линии фронта. "Ситуация на фронте остается сложной", — указали в Генштабе.Там также заявили о "безостановочных" атаках российских военных.В 2024 году Вооруженные силы России значительно активизировали наступательные действия в зоне спецоперации.В частности, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка и имеет важное оперативное значение.Как подчеркивал глава ДНР Денис Пушилин, Курахово было важнейшим пунктом в обороне противника. ВСУ превратили город в очень серьезный укрепрайон, сопоставимый по значимости с Авдеевкой или Угледаром.Также российские военные продвигаются и на всех остальных направлениях в зоне спецоперации. Кроме того, армия успешно выбивает с позиций украинских боевиков, вторгнувшихся в Курскую область.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта
Генштаб ВСУ заявил о безостановочных атаках России