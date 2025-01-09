Журнал RS оценил последствия остановки транзита газа через Украину
RS: прекращение транзита газа через Украину больше навредит Киеву, чем Москве
Трубопровод газохранилища. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через Украину больше навредит Киеву, чем Москве, сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
"Поскольку теперь Украина зависит от Европы и Соединенных Штатов в снабжении электроэнергией и ископаемым топливом, в частности, электроэнергией из Словакии, решение Зеленского, вероятнее всего, больше навредит Украине, чем России", - пишет колумнист журнала Майк Фреденберг.
Как пишет автор статьи, все большие объемы нефтепродуктов из России продаются в Турцию и Индию, а затем перерабатываются и перепродаются в Евросоюз. При этом, подчеркивает Фреденберг, цены на газ в Европе резко возросли на фоне остановки транзита. В связи с этим автор задается вопросом, не было ли решение Владимира Зеленского направлено на то, чтобы "наказать" европейские страны, в том числе Словакию и Венгрию, а не навредить России.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
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