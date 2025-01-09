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Журнал RS оценил последствия остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 09.01.2025
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21:20 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/gaz-1993019423.html
Журнал RS оценил последствия остановки транзита газа через Украину
Журнал RS оценил последствия остановки транзита газа через Украину - РИА Новости, 09.01.2025
Журнал RS оценил последствия остановки транзита газа через Украину
Прекращение транзита российского газа через Украину больше навредит Киеву, чем Москве, сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:20:00+03:00
2025-01-09T21:20:00+03:00
украина
словакия
киев
владимир зеленский
роберт фицо
газпром
нафтогаз украины
транзит газа через украину
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через Украину больше навредит Киеву, чем Москве, сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. "Поскольку теперь Украина зависит от Европы и Соединенных Штатов в снабжении электроэнергией и ископаемым топливом, в частности, электроэнергией из Словакии, решение Зеленского, вероятнее всего, больше навредит Украине, чем России", - пишет колумнист журнала Майк Фреденберг. Как пишет автор статьи, все большие объемы нефтепродуктов из России продаются в Турцию и Индию, а затем перерабатываются и перепродаются в Евросоюз. При этом, подчеркивает Фреденберг, цены на газ в Европе резко возросли на фоне остановки транзита. В связи с этим автор задается вопросом, не было ли решение Владимира Зеленского направлено на то, чтобы "наказать" европейские страны, в том числе Словакию и Венгрию, а не навредить России. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
https://ria.ru/20250109/premer-1992981685.html
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украина, словакия, киев, владимир зеленский, роберт фицо, газпром, нафтогаз украины, транзит газа через украину, в мире, россия, сша
Украина, Словакия, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Газпром, Нафтогаз Украины, транзит газа через Украину, В мире, Россия, США
Журнал RS оценил последствия остановки транзита газа через Украину

RS: прекращение транзита газа через Украину больше навредит Киеву, чем Москве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрубопровод газохранилища
Трубопровод газохранилища - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Трубопровод газохранилища. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Прекращение транзита российского газа через Украину больше навредит Киеву, чем Москве, сообщает американский аналитический журнал Responsible Statecraft.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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"Поскольку теперь Украина зависит от Европы и Соединенных Штатов в снабжении электроэнергией и ископаемым топливом, в частности, электроэнергией из Словакии, решение Зеленского, вероятнее всего, больше навредит Украине, чем России", - пишет колумнист журнала Майк Фреденберг.
Как пишет автор статьи, все большие объемы нефтепродуктов из России продаются в Турцию и Индию, а затем перерабатываются и перепродаются в Евросоюз. При этом, подчеркивает Фреденберг, цены на газ в Европе резко возросли на фоне остановки транзита. В связи с этим автор задается вопросом, не было ли решение Владимира Зеленского направлено на то, чтобы "наказать" европейские страны, в том числе Словакию и Венгрию, а не навредить России.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. Фицо также пригрозил тем, что может использовать право вето в рамках Европейского союза в вопросах, связанных с Украиной.
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УкраинаСловакияКиевВладимир ЗеленскийРоберт ФицоГазпромНафтогаз Украинытранзит газа через УкраинуВ миреРоссияСША
 
 
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