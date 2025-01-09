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ЕК и Словакия создадут рабочую группу по решению вопроса энергетики
ЕК и Словакия создадут рабочую группу по решению вопроса энергетики - РИА Новости, 09.01.2025
ЕК и Словакия создадут рабочую группу по решению вопроса энергетики
Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня для поиска решения в энергетике на фоне остановки транзита российского газа через Украину,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:40:00+03:00
2025-01-09T16:40:00+03:00
2025-01-09T16:57:00+03:00
словакия
украина
еврокомиссия
в мире
роберт фицо
транзит газа через украину
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня для поиска решения в энергетике на фоне остановки транзита российского газа через Украину, говорится в заявлении ЕК по итогам переговоров в Брюсселе еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с премьером Словакии Робертом Фицо."Мы провели хорошую и открытую дискуссию о ситуации в энергетике и более широких последствиях прекращения транзита российского газа через Украину. Мы продолжим тесное обсуждение этих вопросов как на политическом, так и на техническом уровне. В этом контексте мы договорились создать рабочую группу высокого уровня, которая будет следить за развитием ситуации и определять варианты действий на основе совместной оценки ситуации", - указывается в сообщении.В четверг премьер-министр Словакии на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике заявил, что его страна может использовать право вето в вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза.Ранее Фицо также заявлял, что из-за остановки Киевом транзита газа Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся в республике.
https://ria.ru/20250108/gaz-1992861578.html
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словакия, украина, еврокомиссия, в мире, роберт фицо, транзит газа через украину, брюссель
Словакия, Украина, Еврокомиссия, В мире, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, Брюссель
ЕК и Словакия создадут рабочую группу по решению вопроса энергетики
ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа